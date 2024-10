Mais três falsos inspectores da PJ detidos por roubo de centenas de milhares de euros

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção de mais três homens, com idades entre os 21 e os 47 anos, que se faziam passar por inspectores da PJ e terão “apreendido” com essa capa centenas de milhares de euros em dinheiro, ouro, relógios, telemóveis e outros objectos.

O grupo criminoso, do qual dois membros foram detidos em Setembro passado, utilizava autorizações judiciais contrafeitas e apresentava-se devidamente equipado com coletes, crachás e outra indumentária típica da Judiciária, “evidenciando algum profissionalismo e confiança”, sublinha a PJ em comunicado.

“Através desta actividade delituosa, os homens enriqueceram ilegitimamente em centenas de milhares de euros, contabilizando-se da sua acção a subtracção de dinheiro, ouro, relógios, aparelhos telemóveis, bem como outros objectos e documentos”, lê-se na nota da Judiciária.

Os detidos são suspeitos dos crimes de burla qualificada, associação criminosa, sequestro, usurpação de funções e falsificação ou contrafacção de documentos.

A investigação teve início a 25 de Junho passado quando foi reportado à PJ que um grupo, se fez passar por inspectores da PJ, simulou uma busca na residência e numa empresa de um empresário de Fafe. Nessa altura, simularam a “apreensão de ouro, relógios, documentos e dinheiro, cujo valor ultrapassou largamente os cem mil euros”.

No decurso da investigação, que está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga, e da partilha de informações com a Directoria do Norte da PJ e com a Guarda Nacional Republicana, “vieram a ser contabilizados factos delituosos análogos em vários concelhos da zona norte do país, que foram sucedendo nas semanas seguintes”.