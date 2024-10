Hospital Pulido Valente abre camas de internamento de pedopsiquiatria em Novembro

A Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, em Lisboa, vai abrir no próximo mês 11 camas de internamento de pedopsiquiatria dirigidas a jovens a partir dos 14 anos. O serviço vai funcionar no Hospital Pulido Valente.

Estava previsto que este serviço se iniciasse entre o final do ano passado e o início deste ano. Mas será em Novembro que a ULS planeia abrir as primeiras camas da nova Unidade Partilhada de Internamento de Adolescentes [UPIA], localizada no Hospital Pulido Valente. Esta unidade, explica a ULS Santa Maria, na resposta enviada por escrito, resulta de uma parceria entre o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental e o Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência.

Esta unidade “terá uma capacidade total de 11 camas, destinadas a jovens com idades iguais ou superiores a 14 anos”. A abertura das camas, “por questões de total segurança e tendo em conta que se trata de uma nova valência, será feita de forma gradual”.

A ULS Santa Maria acrescenta que “o processo de recrutamento e de treino de profissionais com perfil de grande diferenciação para o sector de internamento da nova unidade está na sua fase final”. E destaca que “estes adolescentes e jovens têm já resposta em consultas e Hospital de Dia que funcionam na nova unidade há mais de meio ano”, adiantando que já “foram realizadas mais de 70 consultas e perto de 800 sessões de Hospital de Dia a adolescentes" na unidade partilhada de internamento”.

A abertura do internamento vem ajudar a responder a um cenário marcado por várias dificuldades nos últimos anos, nomeadamente por causa da escassez de camas que se faz sentir especialmente na zona sul do país. E vem também colmatar uma necessidade há muito identificada.

Até agora existiam quatro serviços de internamento no país: na ULS Santo António, na ULS Coimbra e na ULS São José. Esta última conta com internamento no Hospital Dona Estefânia e no antigo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) direccionadas para jovens entre os 15 e os 25 anos. Os quatro serviços de internamento somam 45 camas, segundo a respectiva rede de referenciação hospitalar para psiquiatria da infância e adolescência.

Nesse documento estava identificada a necessidade de se aumentar a capacidade de resposta nesta área, por via da “expansão do número de camas de internamento para um mínimo de 72, correspondente a um rácio de 4/100.000 habitantes com idade inferior a 18 anos”.

A falta de profissionais nesta área também tem sido um problema, já o referia a rede de referenciação ao assinalar que o número de enfermeiros se mantinha “escasso” em muitos serviços. De acordo com o anuário estatístico de 2023, o último publicado pela Ordem dos Enfermeiros, existem 2745 enfermeiros inscritos com a especialidade de saúde mental e psiquiátrica.

Quanto ao número de médicos especialistas em pedopsiquiatria, em Março deste ano eram 142 a trabalhar no SNS, segundo avançou o Observador nesse mês. Mas estimativas da Ordem dos Médicos apontam para a necessidade de cerca de 200 pedopsiquiatras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para dar resposta a todo o país.

Segundo dados enviados ao PÚBLICO, ainda pelo anterior Ministério da Saúde em Abril deste ano, entre 2019 e 2023 terminaram a formação especializada em psiquiatra da infância e adolescência 60 médicos. Destes, 70% mantinham em Fevereiro um vínculo com o SNS.