TAP inaugura voo de Lisboa para Manaus e vai retomar rota para Porto Alegre

Empresa área portuguesa reforça presença no mercado brasileiro, com voo para o coração da Amazônia. O trecho entre Lisboa e Porto Alegre será retomado com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho.

A TAP Air Portugal vai inaugurar, na próxima segunda-feira, 4 de novembro, mais uma rota para o Brasil, agora, ligando Lisboa a Manaus, no coração da Amazônia. Com isso, serão 13 voos diários para capitais brasileiras. A companhia também decidiu retomar a linha para Porto Alegre, suspensa desde maio, quando a cidade foi devastada pelas enchentes. Esse trecho, no entanto, depende da estabilização das pistas do Aeroporto Salgado Filho, que foram refeitas depois da tragédia que matou quase 200 pessoas no estado do Rio Grande do Sul.

Com o voo para Manaus, a TAP espera ultrapassar os 2 milhões de passageiros transportados entre os dois países neste ano, contabilizando crescimento de mais de 20% ante 2023. O ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Sílvio Costa Filho, que esteve em Lisboa na semana passada para conversas com a direção da companhia, confirmou a nova rota, a reabertura do aeroporto de Porto Alegre em dezembro e a manutenção dos trechos existentes, mesmo com a privatização da empresa marcada para 2025.

Segundo especialistas, não é por acaso que a TAP está focada no Brasil, pois o potencial de crescimento do mercado é grande. Em um roadshow com agentes portugueses e representantes de órgãos brasileiros de turismo, o presidente da Visit Brazil Travel Association (VBRATA), Glauco Fuzinatto, afirmou a importância da ligação aérea entre Portugal e Brasil como forma de integração econômica e cultural.

Na avaliação de Fuzinatto, os mercados turísticos brasileiro e português vivem um intercâmbio muito grande, o que é interessante para os dois lados. Agora, o desafio é capacitar os agentes de viagem e os operadores de turismo a conhecerem melhor o Brasil, para que possam oferecer os destinos listados pelas empresas aéreas.

O público português é considerado pela associação como fundamental para o turismo no Brasil. “Além de Portugal ser um país irmão do Brasil, boa parte dos portugueses já esteve no Brasil uma, duas, três vezes, mas ainda existe muito potencial para que continue viajando”, destaca o presidente da VBRATA. Ele acrescenta: “Portugal é um dos maiores hubs tanto para o turista europeu ir para o Brasil, quanto para o brasileiro viajar para a Europa.”

O roadshow de promoção do Brasil incluiu, além de Lisboa, França (Paris), Itália (Roma, Rimini e Nápoles), Espanha (Madri), Reino Unido (Londres, Birmingham e Manchester) e Alemanha (Frankfurt). No evento da VBRATA estiveram presentes representantes TAP e de órgãos de turismo do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará e de Foz do Iguaçu (Paraná).

Ajuste na frota

Segundo a assessoria de imprensa da TAP, apesar de operar com menos aviões e dispor de menos slots (pousos e decolagens) no aeroporto de Lisboa, em relação a 2019, as rotas entre Brasil e Portugal registraram, até a metade do ano, 1,9 milhão de passageiros transportados. O ajuste na frota de aviões se deve às imposições do plano de reestruturação definido pela Comissão Europeia, com validade até 2025.

Atualmente, a TAP tem 95 voos semanais para o Brasil. As rotas partindo de Lisboa têm como destinos São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Recife, Salvador, Florianópolis e, a partir novembro, Manaus. Há, ainda, os trechos ligando o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

“Estamos muito felizes com a notícia de que a TAP vai ampliar cada vez mais suas operações para o Norte do Brasil, começando por Manaus, dada a importância do turismo para essa região”, afirma o ministro Sílvio Costa Filho. Ele acrescenta que as vendas de passagens do Rio Grande do Sul para Portugal serão retomadas no mês de dezembro.