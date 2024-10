Polícia Federal brasileira aumenta o combate ao tráfico de drogas para a Europa

Novas tecnologias em uso no aeroporto de São Paulo, como o scanner corporal, já identificaram, neste ano, mais de 150 pessoas que transportavam drogas no estômago. PCC alicia “mulas”.

As chamadas "mulas" do tráfico estão sendo identificadas com mais rapidez quando tentam embarcar para a Europa utilizando o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. Aliciadas pelo crime organizado, em especial, pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), essas pessoas tentam viajar com drogas dentro do corpo, ingerindo cápsulas cheias de cocaína. Uma técnica de muito risco para a saúde. Se as cápsulas se romperem, o resultado será uma overdose, com convulsões, hemorragias e risco de morte instantânea.

De janeiro até a primeira quinzena de outubro deste ano, 496 pessoas foram presos. Esse número, segundo a Polícia Federal, é 56% superior ao registrado no mesmo período de 2023 (318). O ano de 2024 já é o maior em quantidade de detidos por tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos. As novas tecnologias são apontadas pela Polícia Federal para o aumento de prisões. Apenas com o scanner corporal foram identificados 153 passageiros transportando drogas na forma de cápsulas dentro do estômago.

A fiscalização é feita na própria sala de embarque, levando os suspeitos para a varredura do scanner corporal. Equipamentos e o trabalho de inteligência têm garantido uma forma mais eficaz de combate ao tráfico no Aeroporto de Guarulhos, que é a principal porta de entrada e de saída de passageiros do Brasil. O terminal é o mais utilizado pelo PCC para o tráfico de drogas.

Várias nacionalidades

No começo de outubro, uma angolana e um português, com embarque previsto para Portugal, e um brasileiro, que pretendia seguir para a Inglaterra, foram identificados com cápsulas de cocaína nos seus corpos e presos em flagrante. A angolana e o brasileiro, foram detidos pelos policiais federais, que fiscalizam passageiros e bagagens.

Também foram presos um português, uma argentina e duas brasileiras. Duas das mulheres embarcariam para a Europa e uma, para a África do Sul. Elas tinham pacotes de cocaína afixados nos corpos e nas bagagens. Já o português tentou viajar para Lisboa com cinco quilos de cocaína, na forma de tijolos, em um fundo falso na mala que havia despachado.

De acordo com a Polícia Federal, a droga chega ao aeroporto brasileiro a partir de países como Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai. O tráfico de drogas atua nos dois sentidos, do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil.

Na sexta-feira, 25 de outrubro, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, apreendeu em outro aeroporto de São Paulo, o de Viracopos, uma carga de 23 kg da droga MDMA, proveniente da Alemanha.

A substância ilícita estava escondida em uma remessa de peças automotivas, conforme declarado na documentação de importação. A carga foi interceptada durante uma operação de fiscalização minuciosa. Agora, os agentes investigam os responsáveis pelo envio das drogas.