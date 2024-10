Brasileiros podem comprar eletroeletrônicos em Portugal em reais com PIX ou no cartão

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Brasileiros que estão em viagem de turismo em Portugal ou que escolheram o país para viver poderão pagar suas compras em reais, e não em euros, em uma das maiores redes de varejo de eletroeletrônicos no país. Um acordo fechado entre a Primefy e a Worten permite que os clientes quitem seus débitos por meio do PIX, transferência eletrônica online que se tornou febre no sistema financeiro brasileiro, ou parcelem os valores no cartão de crédito em até 10 vezes na moeda do Brasil. O projeto piloto está valendo em 15 lojas de Braga e de Aveiro, onde a comunidade brasileira é bastante expressiva.

Seguindo o CEO e fundador da Primefy, Pablo Klein, o pagamento em reais permitirá que os turistas brasileiros não se endividem em moeda estrangeira, além de arcarem com uma taxa menor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente em operações de câmbio. “As compras em moeda estrangeira são taxadas em 5,38%. Por meio do sistema da Primefy, a alíquota fica em 0,38%, pois os registros são feitos em reais”, explica. “O dinheiro sai de uma conta-corrente do Brasil e o nosso sistema trata de remeter os recursos para Portugal por meio do Banco Central. Tudo em segurança”, acrescenta.

Klein ressalta que essa opção de pagamento deve favorecer brasileiros que se mudaram para Portugal, mas continuam com parte da vida financeira no Brasil. “São aposentados, nômades digitais, empresários. Ao consumirem nas lojas em Portugal, pagarão no Brasil, sem a necessidade de remeter os valores para o país europeu. Tudo fica muito simplificado. Aqueles que parcelarem as compras no cartão terão maior controle para pagar as parcelas mensalmente, já que os valores serão fixos em reais”, assinala.

A meta é de que a parceria entre a Primefy e a Worten se estenda por todas as lojas físicas da rede até janeiro de 2025. “Na etapa seguinte, a meta é oferecer o pagamento em reais no e-commerce”, frisa o executivo. Ele ressalta que acordos semelhantes podem ser fechados com outras empresas, aproveitando as experiências que a fintech de soluções de pagamentos está acumulando em outros países. “Temos operações nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, no México, no Japão e no Canadá”, afirma. Ele lembra que a Primefy recebeu apoio do governo britânico e faz parte do Latin America Investor Club.

Portugal não é o único país em que os brasileiros podem fazer pagamentos diretamente em reais por meio do PIX. Há transações sendo realizadas em Miami e Orlando, nos Estados Unidos, em cidades da Argentina, no Uruguai, na França e no Chile. O Banco Central do Brasil ainda está trabalhando no projeto para lançar o PIX internacional. Para ter acesso a esse instrumento de pagamento é preciso criar uma chave de acesso em uma conta numa instituição brasileira. Trata-se de uma ferramenta semelhante ao MB Way, de Portugal.