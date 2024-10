Sondagem: um Governo cada vez mais em estado de graça e um PS sem jovens

A sondagem do Cesop – ?Universidade Católica mostra que a Aliança Democrática venceria se as eleições fossem hoje, mas a distância para o Partido Socialista não é muita.

As aproximações, cedências e recuos da negociação do Orçamento do Estado para 2025 entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos não beliscaram a popularidade destes líderes partidários. Pelo contrário. O primeiro-ministro e o líder do maior partido da oposição são os dois únicos líderes partidários a conseguirem uma avaliação positiva dos portugueses, com Luís Montenegro à frente. Os dados usados na sondagem do Cesop – ​Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 mostram também que a Aliança Democrática venceria se as eleições fossem hoje, mas a distância para o Partido Socialista não é muita. O Chega mantém-se estável.

