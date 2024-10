A política e a verdade

A política assenta no equilíbrio argumentativo, no respeito mútuo, na decência dos propósitos e dos protagonistas, mais do que em qualquer verdade insofismável.

A polémica em curso, acerca do conteúdo das alegadas reuniões entre o líder do Chega e o atual Governo, suscitou-me este título, adaptado da obra homónima de Hannah Arendt, bem como a pequena reflexão que se segue.

Recordando de forma sintética o argumento de Arendt, podemos distinguir dois tipos de verdade: a verdade baseada nos resultados da ciência, que se podem demonstrar pela teoria e pela experiência; e a verdade de facto, cuja demonstração exige o testemunho, a corroboração de terceiros, a coerência narrativa, acerca de um determinado facto ou acontecimento.

Sublinhe-se que, para a filósofa alemã, naturalizada americana, a solidez e o destino das duas formas de verdade não são semelhantes. A primeira é mais robusta, mais difícil de adulteração ou falsificação. Já a segunda é mais frágil, sujeita à interpretação, ao contexto e à subjetividade do observador.

Nas próprias palavras de Arendt, os acontecimentos, os factos, são mais frágeis que os axiomas, as descobertas e as teorias produzidas pelo espírito humano. Em face destes, estamos perante uma verdade de natureza argumentativa, assente na interação dos protagonistas para que se estabeleça a respetiva factualidade. Algo semelhante ao que ocorre, ainda que para surpresa de muitos, com a fixação dos factos em que assenta o veredicto judicial.

E é aqui que entronca toda a discussão sobre se o Governo fala verdade, quando afirma que teve reuniões semelhantes com vários partidos da oposição para a preparação do Orçamento do Estado para 2025 e o líder do Chega que, na sua interpretação, na sua alegação da leitura dos factos, afirma terem servido as mesmas reuniões para lhe propor a integração do próprio Governo.

Isto é, para o cidadão comum, destinatário e, em democracia, protagonista último da ação governativa, quem dirá aqui a verdade? Usando a linguagem de Arendt, de que verdade falamos?

Será a política compatível com a verdade axiomática, com a verdade da ciência ou simplesmente deve limitar-se à verdade dos factos, discursiva, razoável, onde a interpretação, assente numa ética da responsabilidade é condição suficiente para a sua legitimidade procedimental numa sociedade complexa, aberta e pluralista?

Não estaremos, mesmo sem o advento e expansão das plataformas algorítmicas, enxameadas de redes sociais, perante o fenómeno de sempre: a incessante busca da justificação, da persuasão, para uma narrativa da factualidade relevante?

Não será que o meta discurso acerca da verdade na política é apenas mais um recurso, um instrumento ou mesmo um artifício hermenêutico, retórico, ainda que um artifício de grande utilidade?

Duas coisas podemos, porém, concluir, ainda que provisoriamente:

A primeira é que o debate na política se baseia na dúvida e não na certeza. Esta será sempre, mais do reino da crença do que do reino da verdade. Esta não é, afinal, ciência, mas ideologia.

A segunda é que a política assenta no equilíbrio argumentativo, no respeito mútuo, na decência dos propósitos e dos protagonistas, mais do em qualquer verdade insofismável. Ou, dito de outro modo e lembrando as palavras de Francisco Sá Carneiro, a política sem risco é aborrecida, mas sem ética é uma vergonha.

