Desinformar em directo

No sábado estava convocada uma manifestação em defesa da dignidade de minorias que vivem em bairros periféricos e uma contramanifestação em defesa da polícia e da intervenção musculada. A ser verdade, um primeiro facto gravíssimo: a PSP teria autorizado percursos que permitiriam o encontro das duas iniciativas; o que se esperava? Confrontos e episódios de violência que fariam esquecer tudo o resto? Perante isto, os promotores da defesa da paz alteraram o seu percurso.

Depois assistimos em directo, durante longos minutos, a imagens que terão levado a crer que havia muita gente dos dois lados, tanto no dos defensores de uma condecoração para o polícia que abateu um cidadão negro, porque fugiu para a Cova da Moura, logo devia ser abatido, como dos que protestavam contra isso. Só a leitura posterior da imprensa de referência permitiu, no texto, encontrar a diferença: os defensores da igualdade eram milhares, os da justiça sumária menos de 200.

Bastaria que nas imagens em directo de cada manifestação se intercalasse uma, obtida de um ponto alto, por exemplo usando um drone que custa menos de 200 euros, para que o essencial ficasse esclarecido: a esmagadora diferença de adesão entre os defensores da violência policial e os anti-racistas, aliás confirmada por uma petição apoiando uma queixa-crime contra André Ventura, que já ultrapassou largamente as cem mil assinaturas.

Quem exige responsabilidades à PSP pela suposta autorização, e aos canais de TV que grosseiramente induziram em erro os seus espectadores?

José Cavalheiro, Matosinhos

A liberdade de expressão não serve para discursos de ódio

A liberdade de expressão deve ser preservada sempre que possível. No entanto, não está acima de outros princípios fundamentais, como a dignidade humana e a segurança colectiva. Ela serve para garantir a pluralidade de opiniões, mas tem limites muito claros na lei.

Os membros do Chega especializaram-se em declarações chocantes, indignas e frequentemente inconstitucionais, seja por convicção ou oportunismo — uma distinção irrelevante no âmbito cível e criminal. Tal comportamento tem sido facilitado pela complacência da sociedade em geral e da comunicação social em particular, que, a pretexto da liberdade de expressão, do êxito eleitoral do partido ou do interesse em captar audiências, dá espaço ao seu discurso. Esta prática tem de ser interrompida, a bem da integridade do debate público e do funcionamento são da democracia.

Por essa razão, subscrevi a acção de um grupo de cidadãos que apresentou uma queixa-crime contra André Ventura, Pedro Pinto e um assessor parlamentar do Chega, pelas declarações a respeito da morte de Odair Moniz. Espero que o sistema judicial reconheça a gravidade da situação e leve o caso até às últimas consequências.

Tomás Júdice, Lisboa

Uma nova linguagem bélica

Tem-se assistido desde o início da invasão de Gaza pelas Forças Armadas de Israel a uma naturalização da linguagem que, de uma ou outra forma, limita a análise objectiva dos factos e facilita a aceitação dos mesmos sem contraditório. Alguns exemplos ilustram o que se diz.

Israel não ataca nem invade territórios; retalia e faz um exercício de autodefesa preventiva. Não assassina doentes, médicos e enfermeiros nos hospitais, liquida terroristas camuflados de doentes. Não bombardeia escolas, hospitais, mesquitas, edifícios de habitação e cemitérios; destrói células do Hamas. Não força a deslocação de população de um lado para o outro; pede-lhe que se afaste para zonas seguras antes de bombardear as suas “casas”, barracas, tendas e locais ao relento. Não assassina milhares de crianças; desembaraça-se de escudos humanos de terroristas. Não deixa as pessoas morrer à fome; impede que os alimentos caiam nas mãos do Hamas. Não impede a construção de dois Estados; são os palestinianos que querem para si todo o território “do rio até ao mar…”. Enfim, e em síntese, não mata; são os palestinianos que morrem.

A naturalização da linguagem referida atingiu um patamar de tal ordem elevado que ser contra a actuação de Israel passou a ser considerado anti-semitismo e considera-se discurso de ódio toda e qualquer crítica ao comportamento criminoso do Estado hebraico. Parece cada vez mais difícil afirmar que a crítica à barbárie levada a cabo por este Estado constitui apenas um exercício de bom senso na defesa da dignidade do ser humano.

Luís Pardal, Lisboa