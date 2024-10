Que futuro para os conflitos na Ucrânia e Israel com Trump na Casa Branca?

É comum dizer-se que os eleitores norte-americanos não votam a pensar na política externa, o resultado das eleições de 5 de Novembro terá consequências amplamente diferentes para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia consoante quem venha a ser eleito.

Com o candidato republicano Donald Trump é expectável que o apoio de Washington a Kiev seja posto em causa, enquanto com a democrata Kamala Harris a dúvida é sobre se seguirá a abordagem cautelosa e hesitante de Joe Biden ou se irá acelerar o envolvimento norte-americano na guerra ao lado da Ucrânia. E o que pode vir a acontecer no conflito que envolve Israel? São temas para este episódio do P24.

