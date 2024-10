Bombardeamento israelita na cidade de Tiro faz pelo menos cinco mortos

Ministério da Saúde libanês afirma que bombardeamento no bairro de Raml causou dez feridos.

Um bombardeamento israelita a um edifício na cidade de Tiro, no sul do Líbano, causou pelo menos cinco mortos e feriu dez, segundo o Ministério da Saúde do Líbano citado pela AFP.

Segundo o Ministério, numa declaração publicada na rede social X, "o Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública do Ministério da Saúde Pública emitiu um comunicado anunciando que o ataque inimigo israelita, na madrugada de hoje, a um edifício no bairro de Raml em Tiro".

Segundo o repórter da Al-Jazeera Imran Khan, os serviços de emergência da cidade estavam no terreno em operações de resgate nos destroços do edifício.