Homem invade Câmara de Torres Vedras e agride quatro funcionários

Quatro pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de um ataque na Câmara Municipal de Torres Vedras. O agressor, que conseguiu fugir do edifício, será um homem na casa dos 50 anos.

Um homem na casa dos 50 anos invadiu, esta segunda-feira, o edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras e agrediu quatro funcionários, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Voluntários da cidade. O alerta foi dado às 13h20 e as quatro pessoas foram transportadas, com ferimentos ligeiros, para o hospital.

A Lusa adianta que o homem entrou no edifício da Avenida 5 de Outubro pela 13h e dirigiu-se ao primeiro piso, onde feriu quatro pessoas, todos funcionários da autarquia. Hugo Jorge, comandante dos Bombeiros, confirmou à agência noticiosa que os feridos foram levados para o Hospital de Torres Vedras "com vários hematomas".

"Trata-se de um caso pessoal do homem com um funcionário da Câmara, não tem a ver com a prestação dos serviços da Câmara", esclareceu Laura Rodrigues, presidente da autarquia.

Segundo fonte da PSP citada pela Lusa, o homem "ter-se-á introduzido no interior do edifício, supostamente na posse de arma branca, alegadamente com o intuito de pedir satisfações por questões pessoais relacionadas com um familiar".

Apesar de vários órgãos de comunicação avançarem que o agressor usou uma catana, essa informação não foi confirmada pela autarca ou pelos Bombeiros contactados pelo PÚBLICO.

A PSP ordenou a evacuação do edifício, mas o homem terá conseguido fugir. O órgão policial não adiantou mais informações, mas confirmou que está a investigar o caso e a tentar localizar o suspeito.

Os serviços da Câmara Municipal de Torres Vedras já se encontram operacionais, depois de terem ficado suspensos durante uma hora, acrescentou a Lusa.

Notícia actualizada às 16h23 com informações de fonte da PSP.