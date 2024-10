Timothée Chalamet surpreende ao aparecer num concurso de sósias

O actor Timothée Chalamet fez uma aparição surpresa no seu próprio concurso de sósias, neste domingo, na baixa de Manhattan, em Nova Iorque, num evento em que se juntaram muitas pessoas e a polícia teve de dar ordem de dispersão, chegando a fazer uma detenção. A competição prometia 50 dólares ao vencedor, refere o The Guardian.

O evento, anunciado em panfletos em Nova Iorque, foi um dos vários concursos de sósias organizados pela personalidade do YouTube Anthony Po. À medida que a notícia se espalhava nas redes sociais, milhares de pessoas confirmaram a sua presença.

E um dos participantes foi o próprio actor. Ladeado por guarda-costas, Chalamet posou para fotografias "disfarçado" com os seus sósias, alguns dos quais vestidos de Willy Wonka e Paul Atreides — personagens que o franco-americano interpretou em Wonka e nos filmes Dune, respectivamente. A sua aparição surpreendeu os fãs, pelo encontro inesperado com o seu ídolo.

GUYS I JUST MET TIMOTHEE CHALAMET AT THE LOOKALIKE COMPETITION pic.twitter.com/3MHMrorqNo — fizzle mcschnizzle (dr. taylor’s version) (@fizzysodatoes) October 27, 2024

No entanto, alguns minutos após o início do concurso — e antes da entrada do actor — as autoridades ordenaram à multidão que dispersasse e os organizadores foram multados em 500 dólares por um “concurso de máscaras não autorizado”. Pelo menos um participante foi algemado.

“Começou como uma brincadeira parva e agora tornou-se um pandemónio”, lamentou Paige Nguyen, produtora do criador do YouTube. Entretanto, a maior parte dos aspirantes a "Chalamets" e dos espectadores não desistiram e mudaram-se para um novo parque.

Timothée Chalamet crashed a Timothée Chalamet lookalike contest in New York City today.



pic.twitter.com/EoyyMGtgeD — CONSEQUENCE (@consequence) October 27, 2024

Por fim, o público escolheu um vencedor: Miles Mitchell, um residente de Staten Island e finalista universitário. Vestido com um fato roxo de Willy Wonka, atirou doces de uma mala para uma multidão de jovens admiradores. “Estou entusiasmado e também estou impressionado”, declarou. “Havia tantos bons sósias. Foi realmente uma escolha difícil”, acrescentou.