Portugal Fashion quer “minimizar ausência” dos desfiles e vai divulgar trabalho dos criadores

O Portugal Fashion (PF) dá os primeiros sinais de recuperação, mas ainda sem desfiles. O evento de moda do Porto está a organizar um showcase digital ao longo das próximas duas semanas para apresentar as colecções de 11 criadores, como Huarte, Maria Gambina ou Susana Bettencourt, que ficaram com a actividade em suspenso depois do cancelamento do PF. A iniciativa foi pensada para “minimizar a ausência de desfiles” neste ano e conta ainda com um evento presencial, detalha a directora do PF, Mónica Neto, ao PÚBLICO.

