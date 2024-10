Adele em lágrimas após ver Céline Dion no seu concerto

Momento de emoção entre as duas cantoras aconteceu no decorrer do espectáculo em Las Vegas de Adele, que se afastará temporariamente da música a partir de Novembro.

O público do Colosseum Theatre do Caesars Palace, em Las Vegas, presenciou neste fim-de-semana um reencontro entre duas estrelas da indústria musical: Adele e Céline Dion, de quem a anfitriã é fã e que está reformada devido a doença neurológica. Enquanto cantava When We Were Young, a cantora britânica avistou Dion na plateia e, incapaz de conter a emoção, aproximou-se para abraçar a canadiana, enquanto o público se emocionava com o gesto, como se pode ver nas imagens do encontro que foram publicadas nas redes sociais.

Adele disse ao público que Dion era uma das suas pessoas preferidas no mundo e pediu-lhe que a ajudassem a terminar a canção que tinha interrompido devido ao momento de emoção. No final do abraço, Dion, acompanhada pelos filhos, Nelson e Eddy Angéli, de 14 anos, segurou com lágrimas o rosto da cantora e compositora britânica e beijou-lhe a mão.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.



(??: nas.archives) pic.twitter.com/i2prysgSMp — Pop Base (@PopBase) October 27, 2024

Céline Dion, de 56 anos, está reformada da música desde 2022 devido a uma doença neurológica grave e rara, incurável, chamada síndrome da pessoa rígida (SPR, na sigla em inglês), que afecta a sua mobilidade e voz, regressou aos palcos em Julho passado, na gala de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, interpretando o Hymne à l'amour da lendária cantora francesa Edith Piaf, a partir da Torre Eiffel.

A cantora de My Heart Will Go On tem sido uma figura inspiradora, pelo que a presença no concerto de Adele foi um lembrete da sua força e resiliência. Após quatro anos de silêncio e quase ausência da vida pública, Dion falou sobre a sua doença no documentário I Am: Celine Dion, que foi lançado a 25 de Junho de 2024, mostrando imagens chocantes, como quando sofre um episódio grave que a deixa imóvel e as câmaras registam tudo durante minutos.

Tal como a cantora britânica, Dion realizou uma série de concertos, ao longo de três anos, como residente em Las Vegas, onde actuou para mais de 4,5 milhões de espectadores durante 1141 actuações, refere o El País. Além disso, o Colosseum Theatre at Caesars Palace em Las Vegas, onde Adele actua actualmente, foi construído em 2003 por sua causa. Foi precisamente durante um dos concertos da canadiana nesta cidade, em 2018, que as duas artistas se encontraram pela primeira vez. Depois desse concerto, a cantora de Rolling in the Deep falou maravilhas sobre a influência da canadiana na sua carreira musical e expressou, em várias ocasiões, a sua admiração por Dion.

“Não pude dar todos os meus concertos, mas adorei ter a Adele num deles, adoro-a tanto!", disse Dion uma vez. Por sua vez, Adele publicou no seu Instagram após o concerto: “Rainha Celine! Que espectáculo, um ponto alto absoluto da minha vida, muito obrigada pela atenção ao seu público e pelo seu humor incrível”.

A admiração de Adele por Dion vem de longa data e também se reflectiu numa entrevista à Vogue em 2021, quando descreveu o seu bem mais precioso: uma pastilha elástica emoldurada, que pertencia à artista. A cantora e compositora explicou que o apresentador James Corden recebeu essa lembrança durante a gravação de um episódio de Carpool Karaoke com Dion. “É espantoso. Ele sabia o quanto eu a admirava e fez com que ela cuspisse a pastilha elástica num pedaço de papel e depois emoldurou-o para mim”, contou.

O concerto que marcou o encontro das duas artistas faz parte da recta final da residência de Adele em Las Vegas, Weekends with Adele, que começou em Janeiro de 2022 e terminará no próximo dia 23 de Novembro. A cantora anunciou durante a sua estadia em Munique, em Agosto, que o seu futuro imediato será longe da música, pelo menos durante algum tempo. “Não vos verei durante um período incrivelmente longo. Preciso de descansar”, anunciou aos fãs.

No entanto, só num dos seus concertos em Las Vegas, no passado fim-de-semana, é que a cantora revelou um dos motivos que a levaram a tomar esta decisão. Depois de uma infecção no ouvido causada por uma bactéria, sofre de perda parcial de audição num dos ouvidos. “Nunca tinha tido uma antes. É a coisa mais dolorosa que já me aconteceu”, explicou a artista londrina, que diz estar a enfrentar uma experiência desconhecida. “Foi pior do que um parto. É uma bactéria rara na água que é muito difícil de tratar”, disse.