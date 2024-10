Portugal mostra-se ao mundo como “arte”, até do quotidiano

“Portugal is art”, #ViverÉArte. É a nova campanha internacional do Turismo de Portugal. Investimento de um milhão de euros para mostrar um país onde “o quotidiano se eleva à condição artística”.

O Turismo de Portugal lançou esta segunda-feira uma nova campanha internacional para atrair visitantes. Novo isco: "Portugal is art", que é como quem diz "Portugal é arte".

A campanha estará em destaque em "mercados alvo", informa o Turismo em comunicado. No caso, "Reino Unido, Irlanda, Espanha, França, Alemanha, EUA, Brasil, Países Baixos e Bélgica".

A nova "arte" lusa andará pelas "redes sociais, connected TV e digital out of home", avança-se. O projecto, segundo aquela entidade, representa um "investimento até ao final do ano" de um milhão de euros.

O conceito da campanha passa por um convite: "convida a descobrir um território onde o quotidiano se eleva à condição artística e onde cada experiência revela uma dimensão cultural única".

Há um "filme conceito" e "seis versões mais curtas sobre diversos produtos turísticos: enoturismo, turismo literário, gastronomia, bem-estar, surf e festivais de música".

Na apresentação da campanha, que chega com a hashtag #ViverÉArte também como mote, pode ler-se que "em Portugal, a arte é vivida em toda a sua plenitude". Em termos de propaganda, isto poderá ver-se em momentos da campanha em que, "do vinho ao surf, da contemplação à celebração, cada momento no país é uma expressão de criatividade", resume-se.

"Enriquecer a nossa proposta de valor enquanto destino turístico" é, nas palavras de Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, uma meta do investimento. "Para o viajante – oferendo-lhe novas perspectivas e uma experiência turística diferenciada", diz em nota à imprensa; "para as empresas e profissionais – gerando negócio e empregos; para os residentes – através do desenvolvimento económico, social e sustentável do território."

No "turismo, a cultura é particularmente relevante", lê-se na nota de intenções: isto, explica-se, "por ser um activo diferenciador, por representar a identidade do país e ser uma âncora de crescimento robusto que gera procura turística com valor". Uma página no site Visit Portugal resume a campanha.