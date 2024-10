Lisboa superstar: capital volta a ser eleita melhor destino para escapadinhas urbanas

Concorriam Barcelona, Budapeste, Cracóvia, Nova Iorque, Praga e Roma. Pesos-pesados do turismo. Mas, apesar das dores de crescimento, Lisboa continua a fazer valer a sua força turística: conquistou o prémio Star City Breaks Destination na 25.ª edição dos Star Awards, gala de distinções aos melhores do turismo organizada pela Travel Bulletin, publicação britânica da indústria do sector, especialmente influente junto dos profissionais do Reino Unido.

A gala dos prémios realizou-se em Londres, no hotel Hilton London Bankside​ e, na escolha dos vencedores, participam, por voto, "agentes de viagens e profissionais do sector", indica o Turismo de Lisboa em comunicado.

A capital portuguesa tem crescido, em prémios e números, como destino dos chamados city breaks, isto é, estadias de curta duração.

A "distinção reconhece Lisboa como um destino privilegiado pelos turistas do Reino Unido para uma escapadinha, dada a diversidade de pontos turísticos de elevado interesse que o destino possui", congratula-se Paula Oliveira, directora executiva da Associação Turismo de Lisboa.

Nesta edição dos Star Awards, indica a Travel Bulletin no seu site, foram recebidos "mais de 30 mil votos", sendo distinguidos 33 vencedores entre destinos, companhias aéreas e de cruzeiros, hotéis, agências e operadores. Entre os galardoados estão o Japão (destino de passeios e aventura), Grécia (destino famílias), Tenerife (destino de sol & praia no Inverno), Grã Canária (destino LGBTQ+), Barbados (destino luxo), Espanha (destino mais 'amigável' para os agentes de viagem), Emirates (melhor companhia aérea) ou o aeroporto de Newcastle (melhor do Reino Unido).