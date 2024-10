Ricardo Salgado vai ser sujeito a nova perícia neurológica

Advogados de Salgado esperam demonstrar a incapacidade do ex-banqueiro de exercer a sua defesa no julgamento do colapso do BES.

Ricardo Salgado será sujeito a uma nova perícia neurológica. O pedido foi feito pela defesa do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), principal arguido no julgamento do caso Universo Espírito Santo, e aprovado pelo colectivo de juízes que está a julgar o colapso do banco e do Grupo Espírito Santo (GES).

A nova perícia, de acordo com o despacho datado de sexta-feira e assinado por Helena Susano, que preside ao colectivo de juízes, será realizada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense "em momento oportuno", que não é especificado.

No despacho, avançado primeiro pelo Correio da Manhã, justifica-se que a situação clínica de Ricardo Salgado é relevante para o julgamento em causa e determina-se apenas que a realização da nova perícia será feita "em momento mais avançado da audiência de julgamento", tendo em conta que a doença de Alzheimer, de que sofre o antigo banqueiro, é "degenerativa, com carácter evolutivo".

Com a nova perícia, a defesa de Ricardo Salgado, liderada pelo advogado Francisco Proença de Carvalho, pretende demonstrar a incapacidade do ex-banqueiro de exercer a sua defesa neste julgamento.

A defesa de Ricardo Salgado tinha requerido, ainda, a realização de uma perícia económico-financeira, relativa à colocação de obrigações do BES no mercado secundário durante os últimos meses de vida do banco, que foi rejeitada pelo tribunal. Foi apenas aprovada a prestação de informações, para prova documental, relativas a este assunto.

Por outro lado, o tribunal aprovou um terceiro requerimento, este feito pela defesa de Amílcar Morais Pires, o antigo administrador financeiro do BES que também é arguido neste julgamento, para a realização de uma perícia financeira. Morais Pires terá agora até 11 de Novembro para facultar aos peritos as informações e meios de prova necessários para a realização desta perícia.