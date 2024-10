Lucro da Galp aumenta 24% nos primeiros nove meses do ano

A Galp, liderada por Filipe Silva, ​fechou os primeiros nove meses de 2024 com um lucro de 890 milhões de euros, um aumento de 24% face ao mesmo período de 2023, indicou nesta segunda-feira a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, o grupo registou um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 2609 milhões de euros, menos 8% do que no período homólogo.

Segundo a empresa, estes resultados reflectem um “desempenho operacional robusto no período”, nomeadamente nas áreas de upstream (exploração e produção) e industrial & midstream (transporte, armazenamento e marketing), “apesar de um ambiente de refinação menos favorável” e agora excluindo qualquer contribuição do projecto Coral Sul na Área 4, em Moçambique (cuja participação a empresa decidiu alienar).