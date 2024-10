“Deficiências” do controlo interno do BES impediram KPMG de “apanhar” falhas

Inês Viegas Neves, antiga auditora das contas do BES, justifica que a falta de transparência no grupo impediu que se detectassem falhas mais cedo.

A KPMG não conseguiu detectar todas as falhas nas contas que eram apresentadas pelo Banco Espírito Santo (BES), banco que auditou durante vários anos e que acabou por colapsar em 2014, porque não existia um sistema de controlo interno "robusto" o suficiente na instituição liderada por Ricardo Salgado, o que terá impedido que a auditora acedesse a toda a informação necessária para fazer uma avaliação adequada. Ainda assim, entre o final de 2013 e o início do ano seguinte, a auditora já demonstrava "preocupação" com os indícios de que alguma coisa estava errada nas contas do Grupo Espírito Santo (GES) e transmitiu toda a informação de que dispunha ao Banco de Portugal (BdP).