Aberto concurso para concessão dos bares dos comboios da CP

O anúncio do concurso público para concessão dos bares dos comboios da CP - Comboios de Portugal foi publicado neste segunda-feira em Diário da República, com um preço base de 1,12 milhões de euros e para assegurar o serviço por dois meses, renováveis por mais um mês.

Também publicado no Jornal Oficial da União Europeia, o concurso público internacional para a "prestação de serviços de exploração de cafetaria e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades da CP" tem como data limite para apresentação de propostas o próximo dia 22 de Novembro, estando também aberto a pequena e médias empresas (PME).

Os serviços de cafetaria e bar dos comboios de longo curso da CP estão desde Abril do ano passado a ser assegurados pela Newrail - Restauração e Serviços, após resolução do contrato com a anterior concessionária, a Apeadeiro 2020, que deixou de pagar salários aos trabalhadores em Fevereiro de 2023 e entrou em insolvência.

No passado mês de Fevereiro, os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP anunciaram uma greve, por tempo indeterminado, em protesto pela proposta de aumentos salariais "muito aquém do necessário" apresentada pela Newrail, entre outras reivindicações, mas a paralisação acabaria por ser suspensa após os representantes sindicais terem chegado a acordo com a empresa para uma subida de 10%.

No comunicado em que anunciou a greve, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul referia que, "apesar dos problemas reiterados com a concessão do serviço de cafetaria e bar nos comboios de longo curso ao longo dos anos, a CP optou por voltar a concessionar este serviço a privados através de um contrato de milhões assinado em 2023 com a Newrail, recusando internalizar o serviço e integrar os trabalhadores nos seus quadros".

Segundo a estrutura sindical, "em 2024 o contrato com a Newrail foi renovado por um período mínimo de três meses e um máximo de seis", sendo que, em 2023, "os valores atribuídos à Newrail tinham como objectivo pagar os salários em atraso aos 130 trabalhadores e normalizar o serviço de cafetaria e bar nos comboios" e, "para 2024, o valor do contrato manteve-se igual, sendo o aumento significativo da massa salarial dos trabalhadores utilizado como justificação".