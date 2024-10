À terceira foi de vez. Operação Pretoriano arrancou, mas sem declarações

A fase de instrução da Operação Pretoriano arrancou oficialmente esta segunda-feira, 28 de Outubro, mas ainda não houve declarações do antigo líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e a mulher, Sandra Madureira, que são os arguidos ouvidos pela juíza de instrução criminal. Aguardam agora autorização para que as testemunhas sejam ouvidas. O ex-responsável pela principal claque do FC Porto é o único dos 12 arguidos ainda em prisão preventiva, estando detido há praticamente nove meses.

No exterior do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, os familiares de Madureira receberam a carrinha da Polícia de Segurança Pública (PSP) com gritos de apoio e alguma revolta. “Isto é uma vergonha, veja-se este aparato todo para alguém que será ilibado. Até parece que é algum criminoso”, chorava a mãe de Sandra Madureira, acalmada pela filha. Do outro lado da rua, membros dos Super Dragões exibiam uma faixa em que se podia ler “liberdade ao macaco”. Ao lado, uma bandeira com a cara de Madureira adornava uma das paredes junto ao tribunal.

A Operação Pretoriano investiga os incidentes de violência ocorridos na Assembleia-Geral extraordinária do FC Porto de Novembro de 2023. O Ministério Público (MP) acusa o ex-líder dos Super Dragões, a mulher e vários outros elementos da claque Super Dragões de terem montado um clima de medo e intimidação que culminou em agressões a sócios portistas.

Em causa estava a votação de uma revisão estatutária: em caso de aprovação, o poder de Pinto da Costa sairia reforçado. O MP diz que a direcção dos Super Dragões pretendia abafar a oposição a Pinto da Costa, nomeadamente o apoio a André Villas-Boas, que já se perfilava como possível candidato para as eleições de Abril passado – que acabaria por vencer.

Vários sócios portistas dizem que foram intimidados e obrigados a mostrar apoio a Pinto da Costa. Foram arremessadas garrafas e outros objectos. Em alguns destes casos, registaram-se agressões físicas.

O antigo líder dos Super Dragões é ainda investigado em dois outros processos. O primeiro diz respeito a um alegado esquema de bilhetes montado pelo próprio, uma rede lucrativa que comercializava os bilhetes cedidos pelo FC Porto ao abrigo do protocolo assinado com o grupo organizado de adeptos. As autoridades têm ainda uma terceira investigação a decorrer, investigando-se alegadas irregularidades fiscais que serviriam para esconder os supostos proveitos conseguidos com este esquema de bilhetes.