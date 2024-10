Rúben Amorim “finta” questão de possível saída para o Manchester United

Treinador do Sporting não comenta notícias sobre a possibilidade de suceder a Erik ten Hag no comando técnico dos “red devils”.

Rúben Amorim contornou esta segunda-feira as notícias veiculadas pelos media ingleses sobre a sucessão no Manchester United do treinador Erik ten Hag, que coloca o técnico português como favorito para ocupar o cargo do neerlandês.

“Tenho muito orgulho se ser treinador do Sporting”, respondeu Rúben Amorim perante a questão e o tipo de sentimento que lhe suscita ver o nome incluído no rol de técnicos com potencial para treinar clubes como o Manchester United.

Rúben Amorim escudou-se no facto de ter assumido que não comentaria qualquer notícia referente ao futuro como treinador, sem confirmar ou refutar as informações postas a circular pelo The Athletic, título que adianta a intenção de os “red devils” pagarem a cláusula de rescisão do treinador dos “leões”.

Refira-se que o Sporting poderia ver o treinador abandonar o cargo caso a cláusula de 20 milhões (o dobro do que o Sporting pagou ao Sp. Braga) fosse “batida” e o técnico aceitasse uma proposta do estrangeiro. Um montante que ascende a 30 milhões se for um clube português (rival) a accionar a cláusula.

O despedimento de Erik ten Hag vem acentuar a incapacidade que o Manchester United tem mostrado de acompanhar a concorrência mais forte a nível interno, desde que terminou o reinado de Alex Ferguson. Para já, a equipa principal será orientada, a título provisório, pelo neerlandês Ruud van Nistelrooy, mas já assumiu que está no mercado a tentar assegurar um novo treinador.