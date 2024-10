Manchester United despede o treinador, Erik ten Hag

Ciclo de maus resultados, com recente derrota em casa do Aston Villa, conduziu à saída do técnico neerlandês.

Chegou ao fim o ciclo de Erik ten Hag ao leme do Manchester United. O treinador neerlandês interrompeu nesta segunda-feira uma ligação aos "red devils" que durava desde Abril de 2022, depois de mais uma jornada negra, em que caiu para o 14.º lugar da Premier League.

Não pode dizer-se que seja um desfecho inesperado. Erik ten Hag, que chegou a Inglaterra há mais de dois anos com pergaminhos construídos no Ajax, nunca conseguiu conquistar propriamente os adeptos e nunca conseguiu elevar o nível da equipa para que pudesse competir com o rival citadino, com o Arsenal ou com o Liverpool.

Na primeira época, somou 41 vitórias em 62 jogos, terminando o campeonato no terceiro lugar e com a conquista da Taça da Liga. Poderia ter sido um sinal de retoma, depois de anos de travessia no deserto desde o final da era Alex Ferguson, mas não foi. Em 2023-24, o rácio de triunfos caiu abruptamente, para 25 em 52 partidas (menos de metade) com a equipa a terminar no oitavo lugar da Liga, sem passar da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A conquista da Taça de Inglaterra, porém, serviu para pôr alguma água na fervura e ir mantendo Ten Hag à tona. Só que o tempo de vida desportiva estava cada vez mais ameaçado e a desilusão provocada pelo arranque a actual temporada foi a gota de água. Em 14 jogos, o Manchester United soma apenas quatro vitórias, a que se juntam seis empates e quatro derrotas.

O copo da frustração transbordou no domingo, com um desaire em casa do Aston Villa (2-1), que empurrou a equipa para um confrangedor 14.º lugar. Se juntarmos a isto o facto de, em três jogos na Liga Europa, não ter sido capaz de vencer nenhum, completamos o momento negro que atravessam os "red devils" e que levou a direcção do clube a afastar o treinador.

"Erik ten Hag abandonou o cargo de treinador da equipa principal do Manchester United", informaram os "red devils", em comunicado, agradecendo o trabalho do neerlandês e desejando-lhe sucesso para o futuro. No mesmo documento, é explicado que Ruud van Nistelrooy (antigo avançado e glória do clube) vai assumir a função a nível interino, enquanto o clube procura uma solução definitiva para o cargo.