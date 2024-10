Gonzalo García deixa comando técnico do Arouca

O treinador uruguaio Gonzalo García e o Arouca chegaram a acordo para rescindir o contrato que unia as duas partes desde o início da temporada, anunciou nesta segunda-feira o emblema da I Liga de futebol. A separação surge depois da derrota em casa do Estoril, por 4-1.

O técnico deixa assim o clube com apenas 10 jogos realizados, em que conseguiu três vitórias, duas das quais no campeonato e uma na Taça de Portugal. Nesta caminhada no campeonato, entre as derrotas que acumulou contam-se jogos com o Vitória SC, o Sporting ou o FC Porto.

Em comunicado, os arouquenses confirmaram também a saída dos seus adjuntos. "O Arouca informa que chegou a acordo com treinador Gonzalo García para a rescisão amigável de contrato. Também os elementos da equipa técnica Juan Carlos, Ibón Soto e José Carlos terminam o seu vínculo com o clube. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais e um agradecimento pelo trabalho dedicado em prol do clube", pode ler-se na publicação.

Gonzalo García deixou Arouca no 14.º posto da I Liga, com sete pontos em nove jogos. Ainda sem revelarem o nome do sucessor, os arouquenses recebem o Sporting de Braga no próximo domingo, a partir das 18h.