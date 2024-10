FC Porto arrasador com “hat-trick” de Samu na Vila das Aves

Portistas brindaram AFS com quatro golos na primeira parte, completando o resultado já nos derradeiros minutos da 9.ª jornada da Liga.

O FC Porto encerrou esta segunda-feira com chave de ouro a nona jornada da Liga, saindo da Vila das Aves com o resultado mais robusto dos “dragões” na presente temporada, ao superar o AFS por 0-5, com o primeiro “hat-trick” de Samu.

O AFS não resistiu à entrada arrasadora dos "dragões", que construíram o resultado final ainda na primeira metade, deixando que o jogo se arrastasse durante praticamente todo o segundo período, ideal para refrescar a equipa e dar minutos a jogadores menos utilizados.

O FC Porto apresentou-se com duas alterações em relação ao jogo com o Hoffenheim, da Liga Europa, chamando Fábio Vieira e Danny Namaso à titularidade, por troca com Iván Jaime e Galeno.

Para o médio cedido pelo Arsenal foi mesmo a primeira aparição no “onze” inicial para o campeonato, enquanto Namaso regressou depois de ter perdido espaço com a chegada de Samu.

Duas alterações que promoveram a passagem de Pepê para a esquerda, mantendo-se Nico González na linha de Alan Varela, com Fábio Vieira e Namaso a movimentarem-se na esfera de influência de Samu.

Um desenho que deixou o corredor direito livre para as penetrações de Martim Fernandes, decisivas no avolumar do resultado.

Perante um AFS que não se limitou a cerrar fileiras, combinando o talento de Lucas Piazón com a potência de Zé Luís, reservando a Tunde e Mercado a missão de disparar pelos corredores, o FC Porto não teve dificuldades para controlar o espaço, o ritmo e a iniciativa, construindo duas ocasiões de golo no primeiro quarto de hora, com uma bola ao poste e outra à barra.

O primeiro aviso resultou de um lance de Namaso em que Ochoa, com uma palmada, desviou a bola contra a cara de Roux, ressaltando para o poste. O FC Porto mostrava que podia marcar a qualquer instante, consumando um canto, com insistência e cruzamento de Fábio Vieira, para o primeiro golo da noite, de autoria de Nico González, a impor-se no jogo aéreo.

O AFS pressentia que poderia estar na iminência de sofrer a primeira derrota caseira da época, mas não imaginava que o jogo ficasse irremediavelmente perdido ao intervalo, com Samu a assinar um “hat-trick” em 14 minutos.

O “bombardeiro” espanhol explorou as fragilidades defensivas do adversário, colocando os “dragões” numa posição privilegiada para começar a gerir bem cedo, atendendo aos próximos compromissos, com os quartos-de-final da Taça da Liga já na próxima quinta-feira.

Positivo/Negativo Positivo Samu Incinerou a defesa avense com um “hat-trick” no último quarto de hora da primeira parte. Assumiu-se como vice-líder dos artilheiros do campeonato, na perseguição a Gyökeres.

Positivo Nico González A consolidar a equipa numa posição menos exuberante, surgiu no momento certo a mostrar que está com veia goleadora.

Positivo Danny Namaso Aposta acertada do treinador. Dinamizou o ataque portista, esteve perto de inaugurar o marcador e teve quase sempre boas soluções.

Positivo Martim Fernandes Aproveitou o corredor para ferir o adversário, servindo Samu nos dois primeiros golos do espanhol.

Positivo Fábio Vieira Deixou a marca de qualidade em diversos momentos, como na assistência para o golo de Nico González. Negativo Fernando Fonseca Foi a vítima preferencial de Samu, personificando as fragilidades do sector defensivo do AFS.

Antes, Vítor Campelos tentou estancar a hemorragia com três substituições ao intervalo, apesar de ter sido a desaceleração consciente dos portistas a evitar um desfecho ainda mais penoso.

Vítor Bruno ajustou a equipa, salvaguardou Nehuén Pérez e Fábio Vieira e deu minutos a Rodrigo Mora, sem com isso perder influência ou intenção ofensiva. Numa fase sem grande critério, o AFS ainda procurou reduzir a diferença, mas foi o FC Porto a encerrar uma noite de mão-cheia, quando Mora aproveitou os poucos minutos em campo para, aos 17 anos, fazer o primeiro golo da carreira na I Liga.