Wolf Manhattan volta à sua Real Life e convida-nos a respirar fundo em Breathe

Lançado em Abril, Real Time Is Overrated, o mais recente álbum de Wolf Manhattan, um projecto do portuense João Vieira (X-Wife, DJ Kitten, White Haus), já tivera, a anunciá-lo, o single Can’t always win, publicado em finais de Fevereiro. Agora, quase a fechar o ano, estreia-se um novo single com videoclipe, Breathe, canção que “fala sobre a ansiedade social e o prazer de passarmos tempo sozinhos, às vezes sabe bem desligar”. E respirar fundo, pois.

Escrita por João Vieira, Breathe é cantada com Jenna-Marie Laine, cantora e compositora finlandesa que ele descobriu no YouTube a cantar versões dos Velvet Underground (há várias, já com mais de 15 anos, como After hours ou Femme fatale). Contactou-a para cantar numa das canções do disco, ela aceitou, mas “a voz e interpretação dela acabaram por funcionar melhor neste tema”, explica o músico. “Composta na guitarra, inicialmente não foi pensada em ser um dueto, só após a gravação da maquete é que surgiu a ideia de ser uma canção a dois. Talvez pelo facto de a canção precisar de respirar mais nos versos, a necessidade de tornar a canção mais leve e de certa forma mais pop.” O videoclipe, filmado por Vasco Mendes e editado por André Tentúgal, recorre a um fantoche feito por Mariana Fernandes, do Estúdio Lavandaria, ali manobrado pelo actor Ivo Romeu Bastos. E os tapetes de céu azul usados como fundo são da autoria de Sam Baron para a marca portuguesa de tapetes GUR. A ideia de fazer assim o vídeo partiu do João Vieira, “inspirado nas prestações de Debbie Harry nos Marretas e de Feist na Rua Sésamo”. Quis criar um ambiente semelhante, recorrendo à sugestão de um piquenique.

Personagem inventada por João Vieira, Wolf Manhattan foi apresentado como um produtor que, numa época não determinada, vivia por cima de uma loja de discos em Nova Iorque e, “rodeado pela colecção de discos do tio, um gravador de 4 pistas e uma guitarra dos anos 50 (que pertencia a um conhecido artista da Rough Trade), descobriu que a única forma de acalmar a solidão seria ouvir vozes periféricas mas principescas do garage, indie e pop.” A partir dessa “nova persona folk-punk-garage”, João lançou como Wolf Manhattan um primeiro álbum, homónimo, em 2022 (anunciado por dois singles, Five years e Voices in my head) e em Abril deste ano publicou Real Time Is Overrated. Pelo meio, em 2023, lançou o livro