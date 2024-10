Terça na TV: Eu Sou o Amor, música de Olivia Rodrigo e Síndrome E em estreia

CINEMA

Eu Sou o Amor

Cinemundo, 12h

Estreado em 2009, inaugurou a “trilogia do desejo” de Luca Guadagnino, que o realizador completaria com Mergulho Profundo (2015) e Chama-me pelo Teu Nome (2017). Emma (Tilda Swinton) é a matriarca de uma abastada família milanesa. A sua existência muda radicalmente quando conhecer Antonio (Edoardo Gabbriellini), um talentoso chef com quem vai viver uma paixão sem limites e despertar para uma nova maneira de encarar a vida.

Um Filme em Forma de Assim

RTP1, 23h59

É um filme “organizado como um sonho, estruturado como um musical e com textos, tanto ditos como cantados, que nos conduzem a situações inesperadas, caóticas e emocionantes, na tentativa de agarrar parte do que o inalcançável Alexandre O’Neill nos deixou.” As palavras são de João Botelho, que assim descreve o filme que dirigiu, em 2022, segundo um argumento seu e de Maria Antónia Oliveira. O vasto elenco inclui Pedro Lacerda, Rita Blanco, Inês Castel-Branco e Cláudio da Silva.

SÉRIES

Síndrome E: A Investigação de Sharko e Henebelle

RTP2, 22h05

Raptos, lágrimas de sangue e um filme antigo com efeitos adversos. É neste tom que chega aos serões da RTP2 o thriller criminal francês que verte para a televisão o best-seller de Franck Thilliez, por obra de Mathieu Missoffe. São seis episódios passados na companhia de Frank Sharko (Vincent Elbaz), o agente atormentado, e Lucie Henebelle (Jennifer Decker), a detective pessoalmente investida no caso, à medida que montam um quebra-cabeças conspirativo que inclui experiências científicas inquietantes.

Foto Síndrome E: A Investigação de Sharko e Henebelle DR

Shatter Belt

Filmin, streaming

Estreia. A exploração dos meandros da mente conduz esta colecção de contos assinada por James Ward Byrkit, o realizador do filme Coerência (2013). Com uma dose de metafísica e outra de ficção científica, mexe com dúvidas existenciais, inteligência artificial, redes, consciência, hiper-realidade e outras questões levantadas para desafiar a lógica e questionar o real.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta A

RTP2, 1h41

O actor João Reis é o guia desta viagem por vários países em busca de exemplos e soluções para cidades sustentáveis, seja a agricultura vertical em Copenhaga ou a aposta na eficiência dos transportes públicos em Berlim. Resulta de uma parceria entre a Fundação Gulbenkian e a televisão pública e incide sobre os desafios da sustentabilidade no contexto das alterações climáticas, com análise simultânea do seu impacto social, político ou económico. Retorna ao segundo canal a partir desta terça, com os seus nove capítulos.

Desde Que Não Encontrem o Corpo

RTP2, 23h10

Estreia. Em três episódios, para ver até quinta-feira, narra-se um crime real que remonta aos anos 1970 e envolveu a herdeira de um casino de luxo. Conta com depoimentos de pessoas próximas e segue os dados que a jornalista Pascale Robert-Diard, especializada em crime e justiça, recolheu para o livro que publicou em 2016. Tudo começou em Nice (França), em 1977, quando Agnès Le Roux desapareceu, aos 29 anos. O caso só teria desfecho em 2014, com a condenação de Jean-Maurice Agnelet, o ex-amante, por homicídio. O corpo dela nunca foi encontrado.

MÚSICA

Olivia Rodrigo: Guts World Tour

Netflix, streaming

Estreia. Gravado na Intuit Dome de Los Angeles (EUA), este filme-concerto “oferece aos fãs um vislumbre emocionante do interior da monumental e esgotada digressão de arenas de Rodrigo”, promete a Netflix. Intitulada Guts, tal como o segundo álbum da jovem estrela pop norte-americana, esta é a mesma tour que passou por Lisboa em Junho passado e que só tem final previsto para o Verão do próximo ano.

COMÉDIA

Tom Papa: Home Free

Netflix, streaming

Novo especial de stand-up do norte-americano Tom Papa, comediante também conhecido pelos dotes de representação, apresentação de podcasts e panificação. Aqui, fala de temas que vão “do puro prazer de um duche quente até às alegrias picantes de um ninho vazio”.

INFANTIL

Um Susto de Família (VP)

Panda Kids, 17h

Comédia de animação de Holger Tappe, a piscar o olho ao Halloween que se aproxima. Emma, a matriarca da família Wishbone, está cansada dos constantes conflitos entre todos. Determinada a criar uma nova dinâmica familiar, decide desafiá-los a saírem à rua mascarados na noite de Halloween. Tudo corre (mais ou menos) bem até encontrarem uma bruxa que lhes lança um feitiço.