Gérard Depardieu pede para adiar julgamento por motivos de saúde

O julgamento de Gerárd Depardieu começou esta segunda-feira em Paris sem a presença do próprio. O actor francês de 75 anos está a ser acusado de violência sexual por duas mulheres não identificadas, agressões que terão acontecido na rodagem do filme de 2022 Les Volets Verts, de Jean Becker. A defesa de Depardieu diz que o actor, que mantém a sua inocência e alega nunca ter "abusado de uma mulher" na vida, está demasiado doente e foi aconselhado pelos médicos a não comparecer em tribunal. Os seus advogados pedem agora que o julgamento seja adiado por seis meses e dizem ainda que as provas e testemunhas que se preparam para apresentar irão ilibar o ícone do cinema francês.

É um dos maiores casos do movimento #MeToo em França, este que tem como protagonista um popular actor no activo desde o final da década de 1960. Segundo a acusação, Depardieu terá apalpado de forma violenta as duas mulheres, às quais terá também dirigido comentários sexualmente explícitos. A defesa alega que estas acusações são falsas e acusa uma das mulheres de só querer dinheiro, ao pedir 30 mil euros de compensação.

Mas este não é o único julgamento que aguarda o actor: em 2025, será julgado pelo crime de violação, em duas ocasiões, da actriz Charlotte Arnould. Também a actriz Hélène Darras o acusou de assédio sexual e relatou vários apalpões nas filmagens de Disco (2007); por sua vez, a jornalista espanhola Ruth Baza apresentou queixa-crime por uma violação que terá tido lugar numa entrevista em 1995. E há várias outras acusações, mais de 15, contra o actor que trabalhou, dentro e fora do seu país, com cineastas como Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Maurice Pialat, François Truffaut, Bernardo Bertolucci, Ridley Scott, Marguerite Duras, Alain Resnais, André Techiné, Mario Monicelli, Andrzej Wajda, Peter Weir, Agnès Varda ou Norman Jewison.

Em Dezembro do ano passado, uma carta aberta publicada no jornal Le Figaro, e assinada por nomes como Charlotte Rampling, Paulo Branco ou Carla Bruni, insurgia-se contra um "linchamento" do actor, alegando que tais acusações representam "a morte da arte". O próprio Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu Depardieu, dizendo que este está a ser alvo de "uma caça ao homem". Outra carta, saída depois no Le Monde, feita pela associação MeTooMedia, falava em "impunidade", lembrando que o actor está a ser investigado por casos deste tipo desde 2020. No mesmo mês, a actriz e realizadora Sophie Marceau disse à revista Paris Match que Depardieu "atacava" não as grandes actrizes, que por isso não o condenam, mas sim "as assistentes". "A vulgaridade e a provocação sempre fizeram parte dele", resumia a actriz, que também o acusou de tentar humilhá-la quando tinha 19 anos, durante a rodagem de um filme de Pialat.