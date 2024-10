Escritaria vai viajar agora até Moçambique

Depois da itinerância do festival literário de Penafiel por Angola, com Pepetela, e por Cabo Verde, com Germano Almeida, a próxima paragem será em Maputo, ainda este ano, homenageando Mia Couto.

Com uma capa ilustrada pelo pintor Moisés Mafuiane, um autodidacta conhecido como Butcheca, natural de Maputo, o novo romance de Mia Couto, A Cegueira do Rio, que o escritor esteve a lançar no Escritaria, em Penafiel, inicia na Editorial Caminho a publicação dos seus livros com capas ilustradas por artistas moçambicanos. Foi uma sugestão do autor ao seu editor, Zeferino Coelho. No final, e ao cabo de mais de 30 capas diferentes, os leitores portugueses ficarão com um panorama da pintura moçambicana actual, acredita a editora.