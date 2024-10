Lula cancela viagens à COP29 e à Convenção da Biodiversidade após traumatismo craniano

O Presidente brasileiro encontra-se “estável”, mas as viagens estão desaconselhadas após ter caído e feito um ferimento na nuca. Lula da Silva já tinha cancelado viagem para cimeira do grupo BRICS.

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva cancelou as viagens às cimeiras das Nações Unidas: a da biodiversidade, a COP16, na Colômbia, que já está a decorrer; e a cimeira do clima COP29, no Azerbaijão, que começará a 11 de Novembro, informou o seu gabinete na sexta-feira, seguindo os conselhos médicos que recebeu depois de ter sofrido um traumatismo craniano no fim-de-semana passado.

Lula foi submetido a novos exames médicos na sexta-feira, que mostraram que está em condição “estável” após uma queda que causou um ferimento na parte de trás da sua cabeça, exigindo pontos e resultando numa pequena hemorragia cerebral.

O gabinete de Lula já tinha dito na manhã de sexta-feira que não participaria na Convenção da Biodiversidade COP16; mais tarde, disse à Reuters que a sua participação na COP29, no próximo mês, também foi cancelada.

Lula já tinha sido forçado a cancelar uma viagem à Rússia para uma cimeira do grupo BRICS dos principais mercados emergentes.

De acordo com um relatório médico, Lula está apto a exercer suas funções em Brasília e será submetido a novos exames dentro de cinco dias. Estava previsto que o Presidente brasileiro viajasse nesta segunda-feira para a Colômbia.