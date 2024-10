Falta de convite ao movimento Vida Justa para reunião de terça-feira com o Governo causa “perplexidade”

O movimento Vida Justa não consta da lista de associações a quem o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, endereçou um convite para uma reunião na terça-feira para dialogar com associações representativas de várias comunidades da Área Metropolitana de Lisboa (AML). O facto de o movimento que organizou a manifestação de sábado em Lisboa para reclamar justiça pela morte de Odair Moniz e contra a violência policial - que contou com a presença de milhares de pessoas - ter sido excluído do encontro está a ser visto com “perplexidade” por parte de algumas das organizações convidadas, que vão reclamar a presença deste movimento na reunião.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt