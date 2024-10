“Não é a primeira vez que a polícia mata sem explicação e a história é mal contada”

A ex-deputada Helena Roseta participou em Lisboa na manifestação a pedir justiça para Odair Moniz e contra a violência policial, realizada na tarde de sábado, véspera do funeral do cidadão de 43 anos, do bairro do Zambujal, baleado mortalmente por um polícia na madrugada de segunda-feira, quando estava no bairro da Cova da Moura, concelho da Amadora.

