O “início do caminho” de Ana Gabriela Cabilhas: do associativismo para o Parlamento

A deputada independente foi convidada por Luís Montenegro para se filiar no PSD. Antes de chegar à política, Ana Gabriela Cabilhas foi presidente da Federação Académica do Porto por três vezes.

Ana Gabriela Cabilhas, uma dos nove deputados com menos de 30 anos no Parlamento, rapidamente se destacou no PSD, mesmo sendo independente. Foi pela mão de Luís Montenegro, primeiro-ministro e líder dos sociais-democratas, que entrou para a política e foi dele que recebeu o convite para se filiar no partido. Este é ainda o “início do caminho” da jovem de 27 anos, natural de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, que do associativismo estudantil trouxe um “compromisso cívico contratualizado para a vida”.