Nos Açores, Montenegro tentou apaziguar as regiões, mas fez do OE um tabu

Líder do PSD anunciou redução na tarifa de mobilidade para os Açores. Bolieiro manteve dúvidas sobre voto dos deputados do PSD-A no OE e Albuquerque disparou nas críticas.

Numa altura em que o sentido de voto dos deputados do PSD dos Açores e Madeira no Orçamento do Estado (OE) permanece uma incógnita, Luís Montenegro foi ao arquipélago açoriano tentar apaziguar as relações com as regiões autónomas, puxando dos galões quanto à obra feita e anunciar uma redução da tarifa de mobilidade dos Açores. Mas Montenegro não deu resposta às exigências das regiões para aprovar o OE e a regiões fizeram questão de não dissipar as dúvidas levantadas no congresso nacional da semana passada quanto à votação do Orçamento. Tudo porque, afinal, estava acordado entre as partes não falar de OE.