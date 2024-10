Zonas urbanas sensíveis

O racismo sistémico pressupõe o envolvimento de sistemas inteiros — os sistemas político, jurídico, económico, educativo — na descriminação de pessoas de pele escura. São exemplos a segregação residencial, as práticas injustas de crédito, as barreiras à aquisição de casa própria e à acumulação de riqueza, as dificuldades no acesso ao conhecimento, a injustiça ambiental ou o policiamento tendencioso. O racismo sistémico tende a ser invisível para quem não o sente na pele. O racismo estrutural, por sua vez, implica as leis e as várias estruturas institucionais, que são o suporte dos sistemas, como é o caso dos serviços de segurança pública.

