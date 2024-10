Adair Moniz

A morte de Adair Moniz, resultante do disparo de arma de fogo por um agente policial, deve ser investigada e esclarecida perante o país. Recentemente, houve também a morte de Carlos Pina, barbeiro residente num bairro social de Lisboa, e de mais duas pessoas. A violência policial e entre pessoas dos bairros sociais mostra-nos que a sociedade está doente. Quem anda por cá, há uns anos bons, lembra-se que no início dos anos 1990 houve um programa de realojamento habitacional (PER), visando acabar com os chamados bairros da lata. Esta solução de realojamento foi um grande passo para que estas pessoas obtivessem alguma dignidade na habitação.

O que aconteceu neste processo é que, regra geral, não foi acompanhado de medidas suplementares de inserção nesta nova vida das pessoas. As pessoas mudaram de habitação, mas continuaram abandonadas como se continuassem no bairro da lata ou até pior, porque perderam as relações pessoais muito importantes existentes nesses bairros. Para agravar a situação, esses bairros foram mal pensados, em termos de envolvimento das pessoas na nova vida: sem equipamentos de recreio, escolas, creches, organizações locais autárquicas para acompanhar a manutenção dos edifícios, o que levou a que a curto prazo nada funcionasse nesses prédios de habitação. Há até quem diga que os distúrbios são inadmissíveis porque vivemos em democracia, será que estas pessoas se sentem inseridas no regime democrático?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Passado e presente da Aliança Atlântica

A velha aliança, nascida no pós-guerra, em 1949, que abriu logo a porta à ditadura salazarista, fez a sua última prova prática na desastrosa ocupação, por 20 anos, do Afeganistão, donde saiu aos tropeções em 2021, em proveito dos rivais talibans. Agora todos os ventos sopram para Leste, como na sua génese, da fria guerra. A operação militar da Rússia, baptizada "especial", teve o seu começo uns meses depois da debandada afegã. A protecção da aliança militar, na guerra na Ucrânia, foge à regra e aos estatutos, pois o país não é seu membro e, em estado de guerra, não poderia ser. Caminhos ínvios são seguidos para salvar o Estado gerado por um acarinhado golpe de Estado, com o nome de Maidan. Numa época de nuvens negras e trovoadas perigosas, metáfora certa, o protagonismo de Mark Rutte, novo líder da aliança militar transatlântica, é um peso pesado. A sua aparição actual nos media faz lembrar a personagem do político holandês que, na crise económico-financeira do fim da primeira década do milénio, apostrofou, com ironia sarcástica, os latinos, pouco laboriosos e dados a entreténs lúdicos e esbanjadores.

José Manuel Jara, Lisboa

Quando o rei vai nu

O espectáculo a que estamos a assistir nos EUA com uma figura chamada Donald Trump parece saído de um filme de ficção e dos pouco verosímeis. Leio que os republicanos até já estão a entrar com acções em tribunal para preparar a contestação a uma eventual derrota. Esperemos que as instituições americanas sejam suficientemente robustas para aguentar estas e outras investidas. Uma coisa é ter esse senhor como Presidente, outra coisa é a democracia e o Estado de direito se degradarem num país com a importância deste…

É chocante como esta figura pode um dia figurar numa galeria ao lado de gente como, por exemplo, Abraham Lincoln ou Franklin Roosevelt. A questão é que não se assiste a uma transição directa de líderes cultos, esclarecidos e verdadeiramente mandatados pelo povo para o interesse do povo, para estes tristes populistas fanfarrões e desrespeitadores das instituições. E o problema não é específico e isolado dos EUA. Em maior ou menor escala, atacas várias democracias, já que quanto a isso as ditaduras têm problemas de outra natureza.

Se olharmos para as realidades mais próximas é forçoso reconhecer a diminuição das qualidades e da seriedade dos líderes democráticos, cada vez mais preocupados com o poder pelo poder e só aparentemente comprometidos com o bem-estar e o desenvolvimento dos seus cidadãos. Digamos que estes “reis” andam a perder peças de credibilidade de forma contínua e irreversível.

E quando se descobre que o rei vai nu… entra o bobo! Não é questão de ideologia, embora ela possa vir atrás, é questão de dinastia. É apenas descrédito das “famílias reais".

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Falta de professores?

Luís Montenegro mostrou-se como verdadeiramente é no último congresso do PSD. Esquecendo-se dos verdadeiros problemas que a educação em Portugal sofre, tais como falta de professores, falta de funcionários e falta de condições, apostou tudo na disciplina de Cidadania. Porquê? Simplesmente porque pensa que esse terreno lhe trará mais votos. Inconcebível. Os problemas devem ser analisados profundamente e não tapados com tentativas de criação de nuvens de areia.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora