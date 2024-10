GERB vence eleições na Bulgária, mas precisa de se coligar para governar

Sondagens apontam para vitória da direita com 26% dos votos, contra 15% obtidos pela coligação PP-DB. Foram as sétimas eleições legislativas desde 2021.

O partido Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB, na sigla original) venceu as sétimas eleições legislativas búlgaras desde 2021, de acordo com as sondagens à boca da urna.

Segundo o inquérito da Alpha Research, o GERB, de direita, obteve 26,4% dos votos, enquanto a coligação reformista Vamos Continuar a Mudança-Bulgária Democrática (PP-DB), ficou em segundo lugar com 14,9%.

O Renascimento, da extrema-direita pró-russa, deverá ficar em terceiro lugar, com 12,9% dos votos.

A votação deste domingo foi desencadeada pelo facto de os partidos políticos búlgaros não terem chegado a acordo sobre a formação de um governo de coligação após as eleições de 9 de Junho.

A Bulgária tem sido gerida por governos de curta duração desde 2020, ano em que os protestos anticorrupção ajudaram a acabar com uma coligação liderada pelo GERB, do então primeiro-ministro e actual líder do partido, Boiko Borissov.

Segundo a sondagem da Alpha Research, o GERB soma 74 dos 240 deputados do Parlamento, enquanto o PP-DB se fica pelos 42 e o Renascimento pelos 36.