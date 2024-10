Coligação que governa o Japão pode perder a maioria, segundo as primeiras projecções

O Partido Liberal Democrático (LDP, centro-direita) e o Novo Komeito, seu parceiro de coligação, podem perder a maioria da Câmara dos Representantes do Parlamento do Japão, segundo as primeiras projecções relativas às eleições legislativas realizadas este domingo no país asiático.

Em sentido inverso, o Partido Constitucional Democrático (CDP, centro-esquerda) pode aumentar consideravelmente a sua representação parlamentar e, em última instância, ambicionar formar governo, em coligação com outras forças políticas.

Segundo as projecções divulgadas pela emissora NHK pouco depois do fecho das urnas, LDP e Komeito – o braço político do movimento budista Soka Gakkai – devem eleger entre 174 e 254 dos 465 deputados da câmara baixa do Diet (Parlamento), ao passo que o CDP pode eleger entre 128 a 191 deputados.

Sozinho, o LDP pode chegar, no máximo, aos 219 deputados, abaixo dos 233 necessários para alcançar a maioria parlamentar.

A confirmarem-se estes números, trata-se de uma enorme derrota para o novo líder do LDP e novo primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, que convocou eleições antecipadas há menos de um mês para tentar reforçar a sua legitimidade e apanhar a oposição impreparada.

O LDP está no poder desde 2012 e governou o Japão durante mais de 60 anos, desde a sua fundação, em 1955. Apesar desta estabilidade, os últimos anos foram atribulados, tendo apresentado quatro primeiros-ministros diferentes desde 2020 (Shinzo Abe, Yoshihide Suga, Fumio Kishida e Shigeru Ishiba).

Para além disso, o partido conservador chegou a estas eleições agastado por inúmeros escândalos financeiros, que envolveram antigos ministros e um polémico grupo religioso, e pelo aumento do custo de vida na quarta maior economia do mundo.

“Não fomos capazes de resolver o problema dos dinheiros políticos de há dois anos”, lamentou Shinjiro Koizumi, responsável pela campanha do LDP, citado pela Reuters, referindo-se à utilização indevida de fundos de campanha por membros das facções mais à direita do partido, que não declararam vários donativos que receberam de forma ilegal.

O escândalo atirou a impopularidade do Governo para mínimos históricos já este ano e esteve na origem da decisão do ex-primeiro-ministro, Kishida, não se recandidatar à liderança do LDP e de deixar a chefia do executivo.

Tendo elegido um líder novo em Setembro – o antigo primeiro-ministro Yoshihiko Noda, o último chefe de um Governo de centro-esquerda (2011-2012) – o CDP parece ter lucrado mais do que esperava com os problemas e com o cansaço do eleitorado com o LDP.

Algumas sondagens publicadas antes das eleições de domingo atribuíam-lhe quase metade da percentagem de voto prevista para o partido de Ishiba.