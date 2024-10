Camião abalroa paragem de autocarro e provoca 33 feridos em Telavive

O condutor de um camião lançou-se neste domingo de manhã contra uma paragem de autocarro diante de uma base militar no norte de Telavive onde se encontravam dezenas de pessoas que tinham acabado de descer de um autocarro antes de visitarem um museu na zona. O incidente, que a polícia israelita está a tratar como um atentado terrorista, deixou 33 pessoas feridas, incluindo seis com gravidade. Segundo a polícia, “civis que se encontravam no local dispararam contra o condutor e neutralizaram-no”.

“Um camião atingiu dezenas de pessoas que tinham desembarcado numa paragem de autocarro. Oito dos feridos estavam presos debaixo do camião e os outros estavam deitados ou a caminhar ali perto”, descreveu um médico dos serviços de emergência, citado pelos jornais israelitas. O Hospital Ichilov de Telavive recebeu uma vítima que está em estado muito grave: “A vida dele está em perigo e está actualmente na sala de operações”, disse o hospital num comunicado.

A maioria das vítimas são reformados que iam visitar um museu, por ocasião do dia do calendário judaico em que se cumpre um ano desde os ataques de 7 de Outubro, um dia de homenagem às vítimas do Hamas e em memória dos solados mortos desde então.

Asi Ahroni, porta-voz da polícia israelita, disse aos jornalistas no local que as autoridades acreditam que se tratou de um ataque terrorista e que a polícia está a trabalhar com o Shin Bet, a agência de segurança interna de Israel, para determinar a identidade do condutor, escreve a Associated Press.

A paragem de autocarro está localizada no cruzamento de Glilot, perto de Herzliya, um subúrbio de Telavive, onde existe uma grande base militar que alberga o quartel-general da Mossad (serviços secretos) e várias unidades dos serviços de informação das Forças de Defesa de Israel.