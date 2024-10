Portugal já está a andar mas o caminho para cidades amigas dos peões ainda é muito longo

Há nova proposta de Orçamento de Estado e nova promessa de se apostar nos modos de mobilidade sustentável, como andar a pé ou de bicicleta. Mas as referências a esse investimento continuam a ser escassos e a estar pouco concretizadas no documento que planeia as finanças públicas para 2025. As autoridades dizem que muito já se tem feito e se está a fazer, garantindo que é para continuar. As associações pedem uma maior aposta.

