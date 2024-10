DGEG espera fechar 2024 com mais 97 técnicos superiores

Todos os anos, a Direcção-Geral de Energia e Geologia confronta-se com dificuldades de recrutamento. Em 2023, ficaram por preencher 103 postos do mapa de pessoal.

Se tudo correr bem, a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) vai conseguir chegar ao final deste ano com mais 97 técnicos superiores face a 2023. Se correr mal, como tem corrido nos últimos anos, a DGEG continuará a chegar a Dezembro com dezenas de trabalhadores a menos do que seria necessário para desempenhar as suas funções.