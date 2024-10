Ricardo Melo Gouveia salva época com terceiro lugar na Coreia do Sul

O jogador português lutou até ao fim para vencer no Genesis Championship do DP World Tour

Uma só pancada separou Ricardo Melo Gouveia da presença no play-off do Genesis Championship, prova do DP World Tour dotada com 3,7 milhões de euros em prémios que decorreu no campo de Par 72 do Jack Nicklaus Golf Club Korea, em Incheon, na Coreia do Sul.

FInalizando a quarta e última volta de 18 buracos com 67 pancadas (-5), o português de 33 anos totalizou 272 (-16), quando os primeiros classificados, os sul-coreanos Byeong Hun An a e Tom Kom – que também concluíram com 67 – perfizeram 271 (-17).

Byeong Hun An viria a bater o seu compatriota no primeiro buraco do desempate por morte-súbita, no 18, com birdie. Fez-se a lei dos mais fortes: eles eram de longe os melhores classificados no ranking mundial entre os 120 concorrentes iniciais, eram os 36.º e 25.º, respectivamente.

O terceiro lugar isolado de Melo Gouveia, actual 560.º no ranking mundial, proporcionou-lhe uma subida de 54 lugares no ranking do DP World Tour para 100.º na tabela, garantindo-lhe a posse do cartão para 2025, além de um prémio de €232 873,45.

Foi a sua melhor classificação de sempre no DP World Tour, superando o terceiro lugar ex-aequo (com mais quatro jogadores) no Nedbank Golf Challenge de 2016 na África do Sul. Então, o prémio foi superior ao obtido hoje na Coreia: €276 811,63.

Até aqui Melo Gouveia – que já venceu seis vezes no Challenge Tour (o circuito-satélite) e atingiu um máximo de 77.º mundial em 2016 – tinha tido como melhor marca em 2024 o 23º lugar ex-aqueo no Ras Al Kaimah Championship, disputado no Egito, onde conseguiu um 23º lugar empatado.

“Cheguei a esta prova [ao Genesis Championship) sem grandes expectativas”, disse. “Na semana passada [no Andaluzia Masters] joguei bem mas acabei mal. As minhas características adaptaram-se a este campo. Estive bem nas saídas, fiz bons shots para o ‘green’ e principalmente esta semana o putter funcionou. Estou felicíssimo com a manutenção do cartão para o próximo ano”.

Pedro Figueiredo também fez uma boa prova, terminando no grupo dos 27ºs classificados, empatado com mais seis jogadores, com 281 pancadas (-7), e arrecadou um prémio de 32.898 euros. Subiu 14 lugares para 155.º no ranking do DP World Tour, quando só o top-114 desta tabela retém provisioramente o cartão.

Para finalizar a época do DP World Tour restam apenas o Abu Dhabi Championship, entre 7 e 10 de Novembro, apenas para os 70 primeiros no ranking do DP World Tour após o Genesis Championship. E o DP World Tour Championship (de 14 a 17), no Jumeirah Golf Estates, no Dubai, para os 50 finalistas.

