Real Madrid investiga insultos racistas a Lamine Yamal em jogo contra o Barcelona

Jogador Lamine Yamal, de 17 anos, terá sido alvo de insultos xenófobos e racistas no Bernabéu. Real Madrid foi derrotado por 4-0 frente ao grande rival.

O Real Madrid abriu um inquérito aos insultos racistas dirigidos aos jogadores durante a derrota em casa por 4-0 contra o Barcelona, no sábado, para o campeonato espanhol, informou o clube no domingo.

A imprensa espanhola noticiou que o avançado do Barcelona Lamine Yamal, de 17 anos, que tem ascendência equatorial e marroquina, foi alvo de insultos xenófobos e racistas no Bernabéu. O Barcelona ainda não respondeu ao um pedido de comentário da Reuters.

“O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento que envolva racismo, xenofobia ou violência no futebol e no desporto, e lamenta profundamente os insultos que alguns adeptos proferiram ontem à noite num dos cantos do estádio”, afirmou o Real num comunicado.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a LaLiga tomaram medidas para fazer face ao aumento dos abusos racistas, incluindo o encerramento parcial dos estádios.

Quatro pessoas foram detidas e interrogadas em Espanha, na quinta-feira, por suspeita de terem conduzido uma campanha de ódio online, encorajando os adeptos a insultarem racialmente o avançado brasileiro do Real Madrid, Vinicius Jr., no período que antecedeu o jogo contra o Atlético de Madrid, no mês passado.

Em Junho, o Tribunal de Valência emitiu a primeira condenação por insultos racistas num estádio de futebol em Espanha.