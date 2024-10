Oliveirense bate Sporting e conquista Taça Continental

A Oliveirense conquistou neste domingo, pela segunda vez, a Taça Continental de hóquei em patins, a antiga Supertaça Europeia, ao vencer na final o Sporting por 4-2, em Oliveira de Azeméis.

Marc Torra, aos 33 minutos, Lucas Martínez, aos 41' e 42', e Xavi Cardoso, aos 50', marcaram os golos da formação da casa, enquanto Matías Platero, aos 36', e Roc Pujadas, aos 48', marcaram para o conjunto "leonino".

O conjunto de Oliveira de Azeméis repetiu o triunfo de 2017 e igualou os dois ceptros de Sporting e FC Porto, sendo que o Benfica lidera entre os portugueses, com três (2011, 2013 e 2016). O ranking é comandado pelos catalães do FC Barcelona, com 18.