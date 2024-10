À boleia de um novo livro, o culto de Pinto da Costa encheu a Alfândega do Porto

Azul até Ao Fim é a quinta obra do ex-presidente do FC Porto. Diagnosticado com cancro na próstrata, fala com naturalidade da morte e do funeral: “Quero ver-vos vestidos de azul”

"Nunca li um livro na vida. Só o Pinto da Costa e o Porto para me meterem a ler"

Com uma cópia da nova obra assinada por Pinto da Costa na mão, um jovem com a camisola dos Super Dragões profere a frase acima. O comentário inusitado é rastilho para a gargalhada geral. No momento em que o carro que transporta o dirigente chega à Alfândega do Porto, o ar enche-se de fumo azul e arranca a euforia.

Já no interior da sala de congressos, mesmo com 1200 pessoas a encher por completo o espaço, consegue ouvir-se um alfinete a cair ao chão. Tudo para garantir que é possível ouvir todas as palavras que Pinto da Costa tem para dizer. Há pessoas a chorar, outras sobem a cadeiras para ver melhor o autor. "Só temos um presidente", repetem os presentes até à exaustão. Pinto da Costa diz que existem dois. "Não queremos traidores", respondem do público.

O livro arranca com o dia em que Pinto da Costa soube que tinha cancro. São relembradas as palavras do médico e "choque" inicial da notícia. Três anos depois, o antigo presidente já consegue falar com naturalidade sobre o tema.

"Não tenho do que me queixar. Quando soube que tinha cancro tinha 84 anos, hoje estou com 86 e espero fazer os 87. Tenho de agradecer a Deus a vida que me deu, permitir fazer o que quis, ter os amigos que queria e saber esquecer os inimigos. A única coisa que peço a Deus é que todos vós durem pelo menos até aos 86 anos".

Azul Até ao Fim, o quinto livro assinado pelo histórico dirigente, foi apresentado este domingo. Para muitos dos presentes, Pinto da Costa foi, ainda é e sempre será o presidente do FC Porto – independentemente da derrota eleitoral. Há quase três anos, Pinto da Costa foi diagnosticado com um cancro na próstata. Nos primeiros meses, escondeu da família, amigos e companheiros de direcção do clube. Conseguiu manter a doença escondida dos olhares públicos durante muito tempo, inventando que tinha uma condição chamada "prostatite". Apenas uma pessoa lhe apanhou a mentira.

"Escrevi [este livro] para mim, não era para ser editado. Não queria que ninguém soubesse [da doença]. Ainda hoje não sei o que é uma 'prostatite', mas todos engoliram [risos]. Menos a minha mulher, que foi pesquisar os remédios à Internet e descobriu logo o que eu tinha", relembrou.

O livro compila várias das entradas do diário de Pinto da Costa dos últimos três anos. Depois do cancro, outro dos temas abordados com naturalidade são as cerimónias fúnebres. A capa do livro mostra uma fotografia de Pinto da Costa apoiado num caixão adornado com a bandeira do FC Porto. Numa nota prévia, o ex-presidente deixa claro que foi ideia dele – não fosse a editora receber comentários negativos. Deixando claro não ter pressa em que esse momento chegue, Pinto da Costa clarificou algumas das coisas que não quer ver na despedida.

“Uma coisa que me irrita muito nos funerais é que, à parte das pessoas que estão junto do caixão, contam-se anedotas cá fora. Não queria que isso acontecesse no meu. Não por mim, mas por respeito à minha família e amigos que naturalmente naquela hora vão sofrer por os ter deixado”, começa por dizer. "Também Não quero ver lá ninguém de luto e vestida de preto. Quero ver-vos vestidos de azul. É a cor do céu, da manta da Nossa Senhora e a cor do FC Porto", finaliza.

Madureira relembrado

No momento em que aborda o funeral, Pinto da Costa deixa claro que não quer a presença de qualquer membro da actual direcção do FC Porto, afastando também vários jogadores antigos do clube que mostraram apoio a André Villas-Boas, adversário que venceu as eleições para presidente do clube com mais de 80% dos votos.

“Sei que a sua presença ia criar incómodo naqueles que me conhecem e que conhecem a minha vida”, resumiu, quando questionado sobre quem não queria no funeral.

Na verdade, o círculo de pessoas que o presidente quer ter ao lado nos momentos finais é bastante restrito. Entre empresários e outras figuras ligadas ao mundo do futebol, a lista inclui ainda Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, e a mulher, Sandra, os principais arguidos da Operação Pretoriano, acusados de intimidar e coagir sócios do clube.

A mulher de Fernando Madureira marcou presença na Alfândega do Porto, com Pinto da Costa a deixar uma palavra de apoio ao líder dos Super Dragões, dizendo que é um dos responsáveis pelas vitórias portistas que não conseguiu marcar presença.

Ainda antes da apresentação oficial e ida para as livrarias, a nova obra do antigo dirigente portista já tinha causado polémica – e levou mesmo a uma queixa-crime. Várias passagens foram fotografadas e circularam nas redes sociais, motivando notícias em vários órgãos de comunicação social sobre os conteúdos do Azul Até ao Fim.

A editora Contraponto anunciou a abertura de uma investigação para apurar a origem da fuga de informação e uma queixa-crime relativa às notícias feitas sobre estes excertos. A obra chega esta segunda-feira às bancas em todo o país.