Museu Nacional de Arte Antiga: o mal-amado

Joaquim Caetano é o terceiro director do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) que, numa sucessão impressionante, anuncia abandonar o cargo em ruptura com a tutela, desiludido com as condições de trabalho que lhe são dadas. Antes dele, saíram Dalila Rodrigues em 2007 e António Filipe Pimentel em 2019.

