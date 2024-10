Segunda na TV: Julia Roberts, Praça Paris e Hotel Transylvania

O início da semana traz ainda Bullitt, Morangos com Açúcar, Cidade Velha Convida e À Italiana com Silvia Colloca.

CINEMA

Erin Brockovich

AMC, 14h

Sem dinheiro e com três filhos para criar, Erin Brockovich (Julia Roberts, Óscar de melhor actriz, a única das cinco estatuetas para as quais o filme foi nomeado) encontra à força trabalho no escritório do advogado Ed Marsy (Albert Finney), onde descobre que uns ficheiros de processos de saúde foram arquivados como processos de imobiliário. E Erin convence Ed a deixá-la investigar este aparente erro. Inspirado na história real de Brockovich e realizado por Steven Soderbergh no ano 2000, passa para arrancar uma maratona que assinala o 56.º aniversário da actriz e conta ainda com Comer, Orar, Amar e O Casamento do Meu Melhor Amigo.

Bullitt

Cinemundo, 23h20

Um dos títulos de glória do cinema de acção americano dos anos 1960, realizado por Peter Yates com base no romance Mute Witness, de Robert L. Pike, que trata com pouca reverência. O filme deu a Steve McQueen um dos papéis mais emblemáticos da sua carreira e pô-lo a protagonizar uma das cenas de perseguição de carro mais famosas do cinema. Ele é o agente Frank Bullitt, um polícia de São Francisco, duro e pouco dado a brincadeiras, que tem de proteger Johnny Ross, testemunha-chave num julgamento contra um cabecilha da máfia.

Praça Paris

RTP2, 23h44

Camila é uma psicóloga portuguesa que chegou ao centro de terapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, com o objectivo de estudar casos de violência. Glória trabalha como ascensorista na mesma universidade. A primeira é uma mulher privilegiada, proveniente de boas famílias; a segunda, pelo contrário, tem uma história de vida difícil: foi abusada sexualmente pelo pai desde pequena e apenas o irmão Jonas, um criminoso cadastrado, lhe serve como ponto de apoio. Camila tenta ajudar Glória com os seus problemas em sessões de terapia. À medida que o tempo avança, vê-se dominada pelo medo. Por seu lado, Glória parece cada vez mais dependente das sessões… Um thriller sobre violência, medo e desigualdades sociais, assinado em 2017 por Lúcia Murat, realizadora veterana que fez parte da resistência contra a ditadura militar brasileira e chegou a estar presa por isso.

SÉRIES

Morangos com Açúcar

TVI, 22h50 / Prime Video, streaming

Estreia. Chega à quarta temporada a continuação da popular série infanto-juvenil da TVI e do Prime Video da Amazon, uma criação de Maria João Mira, que esteve envolvida em algumas épocas da encarnação original, e o seu filho André Ramalho. Há novos alunos no Colégio da Barra, e também uma nova directora, que traz com ela um foco nas artes performativas, o que trará um novo objectivo aos miúdos: o de entrar no Conservatório. Também lhe trará querelas com o director financeiro.

MÚSICA

Cidade Velha Convida

RTP1, 00h06

A partir das ruínas da Sé Catedral da Cidade Velha de Santiago, em Cabo Verde, este programa de música ao vivo mostra mornas, coladeiras, funaná, jazz, do mais tradicional ao mais moderno. Este episódio com Dino D’Santiago, cantor que nasceu em Quarteira, Algarve, filho de pais cabo-verdianos, e, ligado originalmente ao r&b e ao rap, tem vindo a descobrir cada vez mais as suas raízes musicais, fundindo-as com a música daquilo a que se chama Nova Lisboa.

CULINÁRIA

À Italiana com Silvia Colloca

24Kitchen, 21h50

Estreia. A italiana Silvia Colloca já fez de tudo na vida: foi, por exemplo, cantora de ópera e apareceu, como actriz, em filmes como Van Helsing como uma das noivas de Drácula – interpretado pelo seu marido, Richard Roxburgh. É também cozinheira, autora de livres de receitas e apresentadora de televisão. Nesta série, dá aos espectadores dicas para pratos caseiros de origem italiana feitos de forma simples.

INFANTIL

Hotel Transylvania, a Série

Panda Kids, 16h30

Estreia. Baseada na saga de filmes de animação 3D iniciada em 2012 no filme homónimo de Genndy Tartakovsky escrito por Todd Durham, esta série de animação 2D de 2017 conta as aventuras de Mavis, uma das personagens principais, quatro anos antes de essa saga se iniciar, a divertir-se com amigos no hotel que dá o nome à saga.