Estudo mostra que, das 273 amostras analisadas, 25% continham carga viral do vírus da dengue e 11% do vírus chicungunha. No entanto, em Portugal, não foram detectados quaisquer casos autóctones.

Amostras de águas residuais de diversos pontos do país foram analisadas por investigadores do Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa quanto à presença do vírus que causa a febre de dengue e do vírus chicungunha, ambos disseminados através de picadas de mosquitos.