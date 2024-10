“Sem justiça não há paz”: milhares saem à rua por Odair Moniz

Tarjas com a inscrição “Sem justiça não há paz” com a fotografia de Odair Moniz, o homem de 43 anos que morreu na segunda-feira após ser baleado por um agente da PSP na Cova da Moura, flores e mensagens de "Abaixo a repressão policial" podem ver-se, este sábado no arranque da manifestação que está a ser promovida pelo movimento Vida Justa, no centro de Lisboa. Os pingos da chuva dão tréguas e muitos participantes aguardam para seguir a “marcha pacífica”.

O comentador político Daniel Oliveira, a antiga deputada do PS Ana Gomes e o cantor Dino d'Santiago são algumas das personalidades que se juntam às centenas de pessoas no Marquês de Pombal que se preparam para dar início à manifestação de homenagem a Odair Moniz e contra a violência policial.

No arranque da manifestação, o líder parlamentar do BE, Fabian Figueiredo, contestou a versão da polícia. Disse que o primeiro comunicado da PSP tem "mentiras graves" e que se se vier a provar que a Direcção Nacional da PSP mentiu (há duas versões sobre se a vítima empunhou, ou não, uma arma branca) "tem de se avaliar a sua continuidade". "Quando a Direcção Nacional da PSP mente, mancha a imagem da PSP. E eu quero uma polícia credível", disse Fabian Figueiredo.

Esta manifestação estava inicialmente prevista para terminar na Assembleia da República, mas o movimento decidiu esta sexta-feira alterar o percurso para evitar o mesmo local da contramanifestação do Chega, por querer uma manifestação "pacífica e responsável".

Foto Manifestação em defesa da polícia Joana Mesquita

Ainda antes da hora de início da manifestação em defesa da polícia, marcada para as 15h, começaram a juntar-se alguns manifestantes na Praça do Município, em Lisboa. Para a mesma hora, mas noutra zona da cidade, com partida do Marquês de Pombal em direcção à Praça dos Restauradores, vai ter lugar uma manifestação promovida pelo movimento Vida Justa, para reclamar justiça pela morte de Odair Moniz, o homem baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira na Cova da Moura, na Amadora.

Os cerca de uma centena de manifestantes exibem bandeiras do Chega e de Portugal e muitos vestem coletes do partido. A ideia é que esta seja uma manifestação de apoio aos polícias, depois de esta semana André Ventura, o líder parlamentar do Chega e um outro dirigente terem louvado o agente que disparou e a morte de Odair, o que motivou a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público.

Também será apresentada uma queixa-crime por vários cidadãos, que deu lugar a uma petição pública que pode ser subscrita online e que, pelas 14 horas desde sábado, já foi assinada por mais de 80 mil pessoas.

Enquanto esperam pelo início da manifestação e pela chegada de André Ventura, líder do Chega, os manifestantes mantêm-se serenos e ainda não se entoaram cânticos.

Numa conferência de imprensa este sábado de manhã, em Lisboa, a PSP assegurou que vai acompanhar ambas as manifestações e garantir a segurança, fazendo um apelo à tranquilidade de todos os cidadãos.

"Fazemos também um apelo aos promotores de ambas as manifestações para que colaborem com a Polícia na perspectiva de nos ajudar a identificar eventualmente grupos que se infiltrem na sessão das manifestações para provocar violência", disse o Superintendente Luís Elias, comandante Metropolitano da PSP.