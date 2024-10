Polícia admite existir transportes suspeitos nos aeroportos e faz alerta

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal faz alerta geral sobre a utilização pelos cidadãos nacionais e estrangeiros, especialmente aqueles que utilizam os terminais de aeroportos do país, sobre a utilização de táxis e transporte por aplicativos suspeitos. Tratam como “angariação ilegal de passageiros” e que estão atentos aos movimentos destes transportadores irregulares, os quais são conhecidos da polícia.

Por e-mail, a Direção Nacional da PSP enviou ao PÚBLICO Brasil as orientações e constatações sobre os ilícitos praticados por pessoas ilegais, tendo em vista os casos recentes de violência, extorsão e desaparecimento de objetos nos veículos, publicados pelo jornal.

Entretanto, a PSP informa que já conhece os motoristas envolvidos nos casos revelados, afirmando que “a maioria dos indivíduos que se dedicam a esta prática são sobejamente conhecidos da Polícia”. Porém, caracteriza o assédio de clientes como uma contraordenação (infração passível de multa) e não um crime, “o que limita a capacidade de atuação da Polícia”.

No texto enviado ao jornal, a força de segurança destaca que “apenas em flagrante delito” é possível tomar alguma medida. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, “estes indivíduos não podem ser expulsos dos aeroportos apenas por se dedicarem a esta prática ilícita".

De acordo com o documento, “o primeiro e principal conselho” é que seja registrada a denúncia em uma Delegacia da PSP. A instituição assegura que “está a acompanhar o fenômeno da angariação ilegal para serviços de transporte de passageiros por pessoas suspeitas”.

A polícia afirma que estas irregularidades não ocorrem apenas em Portugal. Conforme avaliação policial, a prática consiste na abordagem de potenciais clientes, que são aliciados com a oferta de preços mais baixos do que os praticados pelos táxis e veículos de aplicativos no transporte de passageiros.

Literalmente, o documento da PSP observa que “os suspeitos alegam ser profissionais legalmente habilitados para realizarem o serviço, quer através de plataformas TVDE, quer através do serviço de táxi”. Acrescenta que "os irregulares ludibriam os usuários justificando que estão devidamente credenciados para o transporte de passageiros, quase sempre cobrando valores que não estão estipulados em nenhum diploma legal".

A Polícia detalha até mesmo as situações vividas pelas vítimas em alguns episódios: “Quando chegam ao destino, são confrontados com valores completamente diferentes dos acordados”. Admite que “as vítimas sofrem fraude, extorsão ou especulação, de acordo com o caso, práticas estas que constituem crime”, reforça.

Admite, que os crimes são difíceis de comprovar, mas que a PSP tem adotado táticas e técnicas policiais que, “dentro do quadro legal vigente, melhor se adequam à realidade apurada em cada momento”. Trata-se de uma prática ilegal que vem ocorrendo em vários aeroportos europeus, pelo que os passageiros devem ter ficar alerta para o caso de serem abordados por desconhecidos que oferecem transporte mais barato.

Orientações da PSP - Apenas pegue um táxi nos espaços devidamente demarcados. Em Portugal, os táxis devem estar identificados e os motoristas credenciados; - Não aceite transporte que se apresente como de plataforma sem ser através de aplicativo. Este traz o nome e a placa do veículo; - Se encontrar alguém um táxi ou veículo apresentado como de aplicativo que não cumpre o que está acima, trata-se de atividade ilegítima e constitui angariação ilegal de passageiros; - Se for abordado por angariadores no interior ou exterior dos aeroportos contacte imediatamente a PSP, que tem, nos aeroportos, instalações policiais permanentes; - Não aceite as ofertas tentadoras de preços de transporte mais baixos. Desconfie desse serviço